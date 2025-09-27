https://ria.ru/20250927/ii-2044767910.html

Фальков назвал ИИ колоссальным вызовом в сфере образования

Появление искусственного интеллекта требует полной перестройки учебного процесса и технологий обучения, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Появление искусственного интеллекта требует полной перестройки учебного процесса и технологий обучения, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "В сфере образования (искусственный интеллект - ред.) - это колоссальный вызов. Почему? Потому что надо принципиально по-другому подходить к технологиям обучения. Те старые технологии обучения, которые мы используем много десятилетий - они сегодня неактуальны, с их помощью невозможно проверить знания. И, конечно, это требует полной перестройки не только учебного процесса, причем как в школе, так в колледже, так и в университетах", - сказал министр в ходе федерального просветительского марафона "Знание.Первые" общества "Знание". Он добавил, что необходим совершенно новый подход в проверке знаний учащихся. "То, что мы использовали несколько десятилетий, традиционно сегодня легко обойти, имея на то желание", - заключил Фальков. Международной марафон "Знание.Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

