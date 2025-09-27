https://ria.ru/20250927/ii-2044767910.html
Фальков назвал ИИ колоссальным вызовом в сфере образования
Фальков назвал ИИ колоссальным вызовом в сфере образования - РИА Новости, 27.09.2025
Фальков назвал ИИ колоссальным вызовом в сфере образования
Появление искусственного интеллекта требует полной перестройки учебного процесса и технологий обучения, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T12:04:00+03:00
2025-09-27T12:04:00+03:00
2025-09-27T12:04:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
чемпионат «профессионалы»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024513745_0:249:3133:2011_1920x0_80_0_0_8412d83fa9ae77afa1b9e238165bdf76.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Появление искусственного интеллекта требует полной перестройки учебного процесса и технологий обучения, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "В сфере образования (искусственный интеллект - ред.) - это колоссальный вызов. Почему? Потому что надо принципиально по-другому подходить к технологиям обучения. Те старые технологии обучения, которые мы используем много десятилетий - они сегодня неактуальны, с их помощью невозможно проверить знания. И, конечно, это требует полной перестройки не только учебного процесса, причем как в школе, так в колледже, так и в университетах", - сказал министр в ходе федерального просветительского марафона "Знание.Первые" общества "Знание". Он добавил, что необходим совершенно новый подход в проверке знаний учащихся. "То, что мы использовали несколько десятилетий, традиционно сегодня легко обойти, имея на то желание", - заключил Фальков. Международной марафон "Знание.Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250926/znanie-2044688854.html
https://ria.ru/20250923/rynok-2043741608.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024513745_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_436cead2045336508e05069aa8d3faa1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фальков, чемпионат «профессионалы»
Общество, Россия, Валерий Фальков, Чемпионат «Профессионалы»
Фальков назвал ИИ колоссальным вызовом в сфере образования
Фальков заявил, что появление ИИ требует полной перестройки учебного процесса