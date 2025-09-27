Рейтинг@Mail.ru
Арест главы Гагаузии укрепил недоверие к Кишиневу, пишет WP - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 27.09.2025 (обновлено: 19:12 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/gutsul-2044811277.html
Арест главы Гагаузии укрепил недоверие к Кишиневу, пишет WP
Арест главы Гагаузии укрепил недоверие к Кишиневу, пишет WP - РИА Новости, 27.09.2025
Арест главы Гагаузии укрепил недоверие к Кишиневу, пишет WP
Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул укрепил в Гагаузской автономии в составе Молдавии глубоко укоренившееся недоверие к Кишиневу, пишет американская газета... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T19:10:00+03:00
2025-09-27T19:12:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_0:83:3167:1864_1920x0_80_0_0_6c1b65e912518b9ac3a64a007b0ca1cc.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул укрепил в Гагаузской автономии в составе Молдавии глубоко укоренившееся недоверие к Кишиневу, пишет американская газета Washington Post. "В Гагаузии арест Гуцул укрепил глубоко укоренившееся недоверие к Кишиневу и вписался в риторику... о том, что правительство (президента Молдавии Майи - ред.) Санду превращается в "диктатуру", - говорится в публикации. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250926/dodon-2044717099.html
https://ria.ru/20250926/gutsul-2044570727.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9651664f027a4d3c5e00aa8e77771bc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Арест главы Гагаузии укрепил недоверие к Кишиневу, пишет WP

Washington Post: арест Гуцул укрепил в Гагаузии глубокое недоверие к Кишиневу

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул укрепил в Гагаузской автономии в составе Молдавии глубоко укоренившееся недоверие к Кишиневу, пишет американская газета Washington Post.
«
Гагаузии арест Гуцул укрепил глубоко укоренившееся недоверие к Кишиневу и вписался в риторику... о том, что правительство (президента Молдавии Майи - ред.) Санду превращается в "диктатуру", - говорится в публикации.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Додон: правящая партия в Молдавии доказала, что в стране диктатура
26 сентября, 23:20
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Власти Молдавии до сих пор не разрешают посещать Гуцул, сообщил адвокат
26 сентября, 14:16
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала