В Госдуме предложили сохранить льготы по ипотеке для семей с одним ребенком

В Госдуме предложили сохранить льготы по ипотеке для семей с одним ребенком - РИА Новости, 27.09.2025

В Госдуме предложили сохранить льготы по ипотеке для семей с одним ребенком

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Минфин России с предложением сохранить льготную ставку по семейной ипотеке на уровне... РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Минфин России с предложением сохранить льготную ставку по семейной ипотеке на уровне 6% для семей с одним ребенком, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что ведомство в настоящее время рассматривает механизм изменения ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Так, предлагается установить ставку по семейной ипотеки для семей с одним ребенком на уровне 12%, для семей с двумя детьми - 6%, для семей с тремя и более детьми - 2-4%. "Убедительно просим рассмотреть вопрос снижения ставок по семейной ипотеке для семей с двумя, тремя (и более) детьми при сохранении размера ставки для семей с одним ребенком", - сказано в обращении на имя министра финансов Антона Силуанова. Парламентарий отметила, что на сегодняшний день ставка по семейной ипотеке составляет 6% для всех семей. "Комитет Госдумы по защите семьи полностью поддерживает идею снижения процентной ставки (вплоть до ее обнуления) для многодетных семей, но не может поддержать предложение о столь значимом (двукратном) увеличении действующей ставки для семей с одним ребенком", - сказано в обращении. Кроме того, по мнению Останиной, необходимо решить вопрос о запрете увеличения ставки для тех семей, которые уже воспользовались семейной ипотекой по текущей ставке и выплачивают жилищный кредит. "Убеждены, что ставка по семейной ипотеке должна быть значительно ниже уровня рыночной ставки и являться стимулом к рождению ребенка. Предлагаемая ставка (12%) не может рассматриваться в качестве стимулирующей меры и приведет исключительно к снижению доступности жилья для семей в силу увеличения взносов по кредиту. При этом никакие демографические успехи в данном случае невозможны", - заключила она.

