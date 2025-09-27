https://ria.ru/20250927/glava-2044771027.html
СМИ: долги за ЖКХ в Киеве будут выбивать через коллекторов
СМИ: долги за ЖКХ в Киеве будут выбивать через коллекторов - РИА Новости, 27.09.2025
СМИ: долги за ЖКХ в Киеве будут выбивать через коллекторов
Киевские коммунальщики решили выбивать долги за ЖКХ с горожан через коллекторские агентства, сообщил украинский телеканал "ТСН". РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Киевские коммунальщики решили выбивать долги за ЖКХ с горожан через коллекторские агентства, сообщил украинский телеканал "ТСН"."В Киеве коллекторы будут взимать долги за содержание домов и придомовой территории", - говорится в материале на сайте "ТСН".Как сообщают украинские журналисты, к услугам коллекторов решили прибегнуть в одном из коммунальных предприятий Оболонского района Киева. Сообщается о размещении тендера на услуги коллекторских агентств на сумму 1,5 миллиона гривен (36 тысяч долларов). При этом заявленная задолженность горожан перед компанией составляет около 7,5 миллиона гривен (180 тысяч долларов).В конце августа государственная служба статистики Украины сообщила, что задолженность украинских граждан за жилищно-коммунальные услуги превысила 2,5 миллиарда долларов.
СМИ: долги за ЖКХ в Киеве будут выбивать через коллекторов
ТСН: киевские коммунальщики будут выбивать долги за ЖКХ через коллекторов