В Германии признали, что не могут отразить атаку некоторых видов дронов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Германия пока не может отражать атаки некоторых видов беспилотных систем, заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт в интервью газете Rheinische Post."Тесты показали, что мы можем обнаруживать и отражать большую часть всех дронов. Это означает, что существуют системы, которые невозможно остановить с помощью нашей техники", — сказал он.На этом фоне Добриндт призвал постоянно совершенствовать средства борьбы с беспилотниками и следить за развитием технологий. "Именно поэтому мы работаем над созданием совместного с Израилем исследовательского проекта по противодействию дронам", — отметил министр.Он также заявил о планах координировать действия силовиков и органов власти разного уровня в области борьбы с БПЛА. "Моя цель — создать немецкий центр компетенций по беспилотникам, который объединит федеральные власти, земли и бундесвер. Только объединив технический опыт и финансовые ресурсы, мы сможем противостоять этой угрозе", — резюмировал глава ведомства.Ранее в субботу газета Bild со ссылкой на МВД Германии сообщила, что бундесвер может получить право сбивать беспилотники, угрожающие чьей-то жизни или объектам критической инфраструктуры. Это входит в "секретный план" по усилению противодействия БПЛА, который разрабатывает Добриндт.На этой неделе газета Handelsblatt писала, что такими же полномочиями МВД ФРГ намерено наделить федеральную полицию. По данным издания, подобные попытки уже предпринимались в прошлом созыве бундестага, но из-за досрочных выборов процесс поставили на паузу. В то же время Германии так и не удалось реализовать принятую в середине января норму, которая позволяла бы армии применять "военную силу против беспилотных летательных аппаратов" в рамках содействия стражам порядка.Как сообщил телеканал n-tv со ссылкой на доклад управления безопасности полетов ФРГ, в последние несколько лет в стране растет число нарушений работы аэропортов из-за дронов. Так, только с января по август было зарегистрировано 144 таких случая. Кроме того, за первые три месяца этого года федеральное управление уголовной полиции выявило 270 инцидентов с БПЛА на военных базах и объектах критической инфраструктуры.

