Рейтинг@Mail.ru
В Германии признали, что не могут отразить атаку некоторых видов дронов - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 27.09.2025 (обновлено: 11:49 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/germaniya-2044761238.html
В Германии признали, что не могут отразить атаку некоторых видов дронов
В Германии признали, что не могут отразить атаку некоторых видов дронов - РИА Новости, 27.09.2025
В Германии признали, что не могут отразить атаку некоторых видов дронов
Германия пока не может отражать атаки некоторых видов беспилотных систем, заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт в интервью газете Rheinische... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T11:01:00+03:00
2025-09-27T11:49:00+03:00
в мире
германия
израиль
александр добриндт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Германия пока не может отражать атаки некоторых видов беспилотных систем, заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт в интервью газете Rheinische Post."Тесты показали, что мы можем обнаруживать и отражать большую часть всех дронов. Это означает, что существуют системы, которые невозможно остановить с помощью нашей техники", — сказал он.На этом фоне Добриндт призвал постоянно совершенствовать средства борьбы с беспилотниками и следить за развитием технологий. "Именно поэтому мы работаем над созданием совместного с Израилем исследовательского проекта по противодействию дронам", — отметил министр.Он также заявил о планах координировать действия силовиков и органов власти разного уровня в области борьбы с БПЛА. "Моя цель — создать немецкий центр компетенций по беспилотникам, который объединит федеральные власти, земли и бундесвер. Только объединив технический опыт и финансовые ресурсы, мы сможем противостоять этой угрозе", — резюмировал глава ведомства.Ранее в субботу газета Bild со ссылкой на МВД Германии сообщила, что бундесвер может получить право сбивать беспилотники, угрожающие чьей-то жизни или объектам критической инфраструктуры. Это входит в "секретный план" по усилению противодействия БПЛА, который разрабатывает Добриндт.На этой неделе газета Handelsblatt писала, что такими же полномочиями МВД ФРГ намерено наделить федеральную полицию. По данным издания, подобные попытки уже предпринимались в прошлом созыве бундестага, но из-за досрочных выборов процесс поставили на паузу. В то же время Германии так и не удалось реализовать принятую в середине января норму, которая позволяла бы армии применять "военную силу против беспилотных летательных аппаратов" в рамках содействия стражам порядка.Как сообщил телеканал n-tv со ссылкой на доклад управления безопасности полетов ФРГ, в последние несколько лет в стране растет число нарушений работы аэропортов из-за дронов. Так, только с января по август было зарегистрировано 144 таких случая. Кроме того, за первые три месяца этого года федеральное управление уголовной полиции выявило 270 инцидентов с БПЛА на военных базах и объектах критической инфраструктуры.
https://ria.ru/20250921/germanija-2043381660.html
https://ria.ru/20250925/germaniya-2044176107.html
https://ria.ru/20250927/evropa-2044761551.html
германия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, израиль, александр добриндт
В мире, Германия, Израиль, Александр Добриндт
В Германии признали, что не могут отразить атаку некоторых видов дронов

Добриндт: Германия пока не может отражать атаки некоторых видов БПЛА

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Германия пока не может отражать атаки некоторых видов беспилотных систем, заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт в интервью газете Rheinische Post.
"Тесты показали, что мы можем обнаруживать и отражать большую часть всех дронов. Это означает, что существуют системы, которые невозможно остановить с помощью нашей техники", — сказал он.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Германии вырос спрос на строительство бункеров, пишет Bild
21 сентября, 19:24
На этом фоне Добриндт призвал постоянно совершенствовать средства борьбы с беспилотниками и следить за развитием технологий.
"Именно поэтому мы работаем над созданием совместного с Израилем исследовательского проекта по противодействию дронам", — отметил министр.
Он также заявил о планах координировать действия силовиков и органов власти разного уровня в области борьбы с БПЛА.
"Моя цель — создать немецкий центр компетенций по беспилотникам, который объединит федеральные власти, земли и бундесвер. Только объединив технический опыт и финансовые ресурсы, мы сможем противостоять этой угрозе", — резюмировал глава ведомства.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Писториус заявил, что российский самолет пролетел над немецким фрегатом
25 сентября, 03:15
Ранее в субботу газета Bild со ссылкой на МВД Германии сообщила, что бундесвер может получить право сбивать беспилотники, угрожающие чьей-то жизни или объектам критической инфраструктуры. Это входит в "секретный план" по усилению противодействия БПЛА, который разрабатывает Добриндт.
На этой неделе газета Handelsblatt писала, что такими же полномочиями МВД ФРГ намерено наделить федеральную полицию. По данным издания, подобные попытки уже предпринимались в прошлом созыве бундестага, но из-за досрочных выборов процесс поставили на паузу. В то же время Германии так и не удалось реализовать принятую в середине января норму, которая позволяла бы армии применять "военную силу против беспилотных летательных аппаратов" в рамках содействия стражам порядка.
Как сообщил телеканал n-tv со ссылкой на доклад управления безопасности полетов ФРГ, в последние несколько лет в стране растет число нарушений работы аэропортов из-за дронов. Так, только с января по август было зарегистрировано 144 таких случая. Кроме того, за первые три месяца этого года федеральное управление уголовной полиции выявило 270 инцидентов с БПЛА на военных базах и объектах критической инфраструктуры.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
МИД России высказался об идее "стены дронов" в Европе
11:05
 
В миреГерманияИзраильАлександр Добриндт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала