Партия "Великая Молдова" опротестовала решение ЦИК о снятии с гонки
20:25 27.09.2025 (обновлено: 20:41 27.09.2025)
Партия "Великая Молдова" опротестовала решение ЦИК о снятии с гонки
Партия "Великая Молдова" опротестовала решение ЦИК о снятии с гонки
КИШИНЕВ, 27 сен — РИА Новости. Партия "Великая Молдова" опротестовала решение ЦИК о снятии ее с предвыборной гонки, заявила РИА Новости экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер партии Виктория Фуртунэ."Мы опротестовали в Апелляционной палате решение ЦИК о снятии нас с предвыборной гонки. Завтра в девять часов она выскажется насчет этого, но пока не высказалась, мы есть в гонке", — сказала Фуртунэ.В пятницу Центризбирком безосновательно отстранил от выборов оппозиционную партию "Сердце Молдовы" из "Патриотического блока". В политформировании назвали решение незаконным и политически мотивированным.Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
КИШИНЕВ, 27 сен — РИА Новости. Партия "Великая Молдова" опротестовала решение ЦИК о снятии ее с предвыборной гонки, заявила РИА Новости экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер партии Виктория Фуртунэ.

Центральная избирательная комиссия в пятницу вечером исключила из предвыборной гонки оппозиционную партию "Великая Молдова". Глава партии считает решение Центризбиркома несправедливым, поскольку ей стало известно о заседании за полтора часа до его начала и она не успела ознакомиться с материалами дела.

Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Власти Молдавии демонстрируют упадок адекватности, заявила депутат Госдумы
Вчера, 20:11
"Мы опротестовали в Апелляционной палате решение ЦИК о снятии нас с предвыборной гонки. Завтра в девять часов она выскажется насчет этого, но пока не высказалась, мы есть в гонке", — сказала Фуртунэ.
В пятницу Центризбирком безосновательно отстранил от выборов оппозиционную партию "Сердце Молдовы" из "Патриотического блока". В политформировании назвали решение незаконным и политически мотивированным.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.
Флаги ЕС и Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Молдавии заявили, что страна может исчезнуть с карты мира
25 сентября, 09:35

Борьба с оппозицией в Молдавии

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.
В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
Перекрытый мост через реку Днестр в Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
В Молдавии перед выборами перекрыли часть моста через Днестр
Вчера, 16:24
 
МолдавияВ миреГагаузияКишиневИрина ВлахВасилий ТарлевИгорь ДодонПарламентские выборы в МолдавииЕвгения Гуцул
 
 
