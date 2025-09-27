https://ria.ru/20250927/furtune-2044822401.html

Партия "Великая Молдова" опротестовала решение ЦИК о снятии с гонки

2025-09-27T20:25:00+03:00

молдавия

в мире

гагаузия

кишинев

ирина влах

василий тарлев

игорь додон

парламентские выборы в молдавии

КИШИНЕВ, 27 сен — РИА Новости. Партия "Великая Молдова" опротестовала решение ЦИК о снятии ее с предвыборной гонки, заявила РИА Новости экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер партии Виктория Фуртунэ."Мы опротестовали в Апелляционной палате решение ЦИК о снятии нас с предвыборной гонки. Завтра в девять часов она выскажется насчет этого, но пока не высказалась, мы есть в гонке", — сказала Фуртунэ.В пятницу Центризбирком безосновательно отстранил от выборов оппозиционную партию "Сердце Молдовы" из "Патриотического блока". В политформировании назвали решение незаконным и политически мотивированным.Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

молдавия

гагаузия

кишинев

молдавия, в мире, гагаузия, кишинев, ирина влах, василий тарлев, игорь додон, парламентские выборы в молдавии, евгения гуцул