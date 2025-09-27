Партия "Великая Молдова" опротестовала решение ЦИК о снятии с гонки
Фуртунэ: партия "Великая Молдова" опротестовала решение ЦИК о снятии с гонки
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 сен — РИА Новости. Партия "Великая Молдова" опротестовала решение ЦИК о снятии ее с предвыборной гонки, заявила РИА Новости экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер партии Виктория Фуртунэ.
Центральная избирательная комиссия в пятницу вечером исключила из предвыборной гонки оппозиционную партию "Великая Молдова". Глава партии считает решение Центризбиркома несправедливым, поскольку ей стало известно о заседании за полтора часа до его начала и она не успела ознакомиться с материалами дела.
"Мы опротестовали в Апелляционной палате решение ЦИК о снятии нас с предвыборной гонки. Завтра в девять часов она выскажется насчет этого, но пока не высказалась, мы есть в гонке", — сказала Фуртунэ.
В пятницу Центризбирком безосновательно отстранил от выборов оппозиционную партию "Сердце Молдовы" из "Патриотического блока". В политформировании назвали решение незаконным и политически мотивированным.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.
Борьба с оппозицией в Молдавии
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.
В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.