Немецкие депутаты выступили против прямых оружейных контрактов, пишет FT

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Члены комитета немецкого бундестага (парламента) по бюджету выступили против планов правительства по распределению контрактов на оружейные поставки без проведения публичных тендеров, сообщает британская газета Financial Times. Депутаты сообщили изданию, что не примут планы агентства по военным закупкам предоставить без конкурса контракт на разработку мобильной разведывательной системы мюнхенской компании Rohde & Schwarz. "Налогоплательщики тратят много денег на оборонный потенциал. Они имеют право знать, что закупочные подразделения действительно приобретают лучшие продукты по лучшей цене", - заявил газете член комитета из правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Андреас Маттфельдт. Член комитета от социал-демократической партии из правящей коалиции Андреас Шварц в разговоре с изданием отметил, что прямые контракты могут быть использованы для некоторых готовых видов военной продукции, но разработка новой системы в сфере с многочисленными потенциальными претендентами, по его мнению, должна решаться в ходе открытого процесса. Депутат Себастьян Шефер из оппозиционной партии "Зеленых" заявил, что огромные суммы денег, которые предстоит потратить в ближайшие годы, делают "еще более важным строгое соблюдение процедур открытых торгов и конкуренции", пишет газета.

