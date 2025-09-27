Рейтинг@Mail.ru
Немецкие депутаты выступили против прямых оружейных контрактов, пишет FT - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/frg-2044792333.html
Немецкие депутаты выступили против прямых оружейных контрактов, пишет FT
Немецкие депутаты выступили против прямых оружейных контрактов, пишет FT - РИА Новости, 27.09.2025
Немецкие депутаты выступили против прямых оружейных контрактов, пишет FT
Члены комитета немецкого бундестага (парламента) по бюджету выступили против планов правительства по распределению контрактов на оружейные поставки без... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T16:03:00+03:00
2025-09-27T16:03:00+03:00
в мире
хдс/хсс
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Члены комитета немецкого бундестага (парламента) по бюджету выступили против планов правительства по распределению контрактов на оружейные поставки без проведения публичных тендеров, сообщает британская газета Financial Times. Депутаты сообщили изданию, что не примут планы агентства по военным закупкам предоставить без конкурса контракт на разработку мобильной разведывательной системы мюнхенской компании Rohde &amp; Schwarz. "Налогоплательщики тратят много денег на оборонный потенциал. Они имеют право знать, что закупочные подразделения действительно приобретают лучшие продукты по лучшей цене", - заявил газете член комитета из правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Андреас Маттфельдт. Член комитета от социал-демократической партии из правящей коалиции Андреас Шварц в разговоре с изданием отметил, что прямые контракты могут быть использованы для некоторых готовых видов военной продукции, но разработка новой системы в сфере с многочисленными потенциальными претендентами, по его мнению, должна решаться в ходе открытого процесса. Депутат Себастьян Шефер из оппозиционной партии "Зеленых" заявил, что огромные суммы денег, которые предстоит потратить в ближайшие годы, делают "еще более важным строгое соблюдение процедур открытых торгов и конкуренции", пишет газета.
https://ria.ru/20250301/germanija-2002443803.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хдс/хсс, германия
В мире, ХДС/ХСС, Германия
Немецкие депутаты выступили против прямых оружейных контрактов, пишет FT

FT: депутаты в ФРГ выступили против оружейных контрактов без открытых тендеров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Члены комитета немецкого бундестага (парламента) по бюджету выступили против планов правительства по распределению контрактов на оружейные поставки без проведения публичных тендеров, сообщает британская газета Financial Times.
Депутаты сообщили изданию, что не примут планы агентства по военным закупкам предоставить без конкурса контракт на разработку мобильной разведывательной системы мюнхенской компании Rohde & Schwarz.
«
"Налогоплательщики тратят много денег на оборонный потенциал. Они имеют право знать, что закупочные подразделения действительно приобретают лучшие продукты по лучшей цене", - заявил газете член комитета из правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Андреас Маттфельдт.
Член комитета от социал-демократической партии из правящей коалиции Андреас Шварц в разговоре с изданием отметил, что прямые контракты могут быть использованы для некоторых готовых видов военной продукции, но разработка новой системы в сфере с многочисленными потенциальными претендентами, по его мнению, должна решаться в ходе открытого процесса.
Депутат Себастьян Шефер из оппозиционной партии "Зеленых" заявил, что огромные суммы денег, которые предстоит потратить в ближайшие годы, делают "еще более важным строгое соблюдение процедур открытых торгов и конкуренции", пишет газета.
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Глава ХСС призвал усилить бундесвер, чтобы ФРГ "воспринимали всерьез"
1 марта, 13:12
 
В миреХДС/ХССГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала