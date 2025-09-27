Рейтинг@Mail.ru
ФБР уволило сотрудников, преклонивших колени на протестах в Вашингтоне - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/fbr-2044759674.html
ФБР уволило сотрудников, преклонивших колени на протестах в Вашингтоне
ФБР уволило сотрудников, преклонивших колени на протестах в Вашингтоне - РИА Новости, 27.09.2025
ФБР уволило сотрудников, преклонивших колени на протестах в Вашингтоне
ФБР США уволило ряд сотрудников, которые в 2020 году преклонили колени на протестах в Вашингтоне из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда, передаёт РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T10:37:00+03:00
2025-09-27T10:37:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
джордж флойд
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025516942_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1e06d003afa56936144b604f3549967.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ФБР США уволило ряд сотрудников, которые в 2020 году преклонили колени на протестах в Вашингтоне из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. "ФБР уволило агентов, которых сфотографировали стоящими на коленях во время акции протеста в Вашингтоне, прошедшей после гибели Джорджа Флойда в 2020 году от рук полицейских Миннеаполиса", - говорится в сообщении. По данным источников агентства, сначала весной 2024 года ФБР перевело ряд сотрудников на другие должности, но затем уволило их. Отмечается, что точное число уволенных сотрудников не известно, но, по словам источников, их около 20. Убийство афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
https://ria.ru/20250202/vlasti-1996893028.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025516942_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_bd372d138a0496a5994cb01a350c9706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), джордж флойд, фбр
В мире, США, Вашингтон (штат), Джордж Флойд, ФБР
ФБР уволило сотрудников, преклонивших колени на протестах в Вашингтоне

ФБР уволило сотрудников, преклонивших колени на протестах из-за убийства Флойда

© AP Photo / David ZalubowskiАгент ФБР
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / David Zalubowski
Агент ФБР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ФБР США уволило ряд сотрудников, которые в 2020 году преклонили колени на протестах в Вашингтоне из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
«
"ФБР уволило агентов, которых сфотографировали стоящими на коленях во время акции протеста в Вашингтоне, прошедшей после гибели Джорджа Флойда в 2020 году от рук полицейских Миннеаполиса", - говорится в сообщении.
По данным источников агентства, сначала весной 2024 года ФБР перевело ряд сотрудников на другие должности, но затем уволило их. Отмечается, что точное число уволенных сотрудников не известно, но, по словам источников, их около 20.
Убийство афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
Протестующие после оглашения приговора Дереку Шовину по делу о смерти Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Американка, которую убийца Флойда придавил коленом, получит компенсацию
2 февраля, 14:41
 
В миреСШАВашингтон (штат)Джордж ФлойдФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала