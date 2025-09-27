Rheinmetall предлагал Эстонии построить завод по производству боеприпасов
Певкур: Rheinmetall предлагал построить завод в Эстонии
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall предлагал Эстонии построить в стране завод по производству боеприпасов, однако Таллину не понравились условия сделки, заявил глава эстонского минобороны Ханно Певкур.
"Условия этого предложения были таковы, что из кармана эстонских налогоплательщиков ушла бы очень большая сумма - сначала на приобретение доли, а затем на обязательство закупок у них - и это не включало бы в себя контрольный пакет акций для Эстонии, как мы сейчас видим это в случае с Латвией", - приводит слова Певкура телерадиокомпания ERR, добавляя, что Rheinmetall сделал Эстонии аналогичное предложение, как Латвии.
По данным телерадиокомпании, Эстония решила провести открытый тендер на выбор производителя боеприпасов, в котором Rheinmetall участия не принимала. Согласно ERR, Певкур заявил, что первые соглашения, которые должны быть подписаны уже в ближайшие недели, не налагают на Эстонию таких больших обязательств.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.