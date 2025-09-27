Рейтинг@Mail.ru
15:00 27.09.2025
Rheinmetall предлагал Эстонии построить завод по производству боеприпасов
в мире
эстония
латвия
европа
ханно певкур
welt
нато
в мире, эстония, латвия, европа, ханно певкур, welt, нато
В мире, Эстония, Латвия, Европа, Ханно Певкур, Welt, НАТО
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall предлагал Эстонии построить в стране завод по производству боеприпасов, однако Таллину не понравились условия сделки, заявил глава эстонского минобороны Ханно Певкур.
В четверг газета Welt сообщала, что Rheinmetall и Латвийская государственная оборонная корпорация планируют построить в Латвии завод по производству боеприпасов.
"Условия этого предложения были таковы, что из кармана эстонских налогоплательщиков ушла бы очень большая сумма - сначала на приобретение доли, а затем на обязательство закупок у них - и это не включало бы в себя контрольный пакет акций для Эстонии, как мы сейчас видим это в случае с Латвией", - приводит слова Певкура телерадиокомпания ERR, добавляя, что Rheinmetall сделал Эстонии аналогичное предложение, как Латвии.
По данным телерадиокомпании, Эстония решила провести открытый тендер на выбор производителя боеприпасов, в котором Rheinmetall участия не принимала. Согласно ERR, Певкур заявил, что первые соглашения, которые должны быть подписаны уже в ближайшие недели, не налагают на Эстонию таких больших обязательств.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Эстонский военный на БТР - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Украина передала Эстонии список военной помощи на сто миллионов евро
23 марта, 15:52
 
