"Евротройка" недоговороспособна в вопросе СВПД, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2025
20:12 27.09.2025 (обновлено: 20:31 27.09.2025)
"Евротройка" недоговороспособна в вопросе СВПД, заявил Лавров
ООН, 27 сен - РИА Новости. Отказ "евротройки" дать шанс переговорам по СВПД показывает их полную недоговороспособность, это сознательная операция, чтобы экономически удушить Иран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Это полная недоговороспособность по всем направлениям. Не дать два-три месяца для того, чтобы все-таки Иран смог в ходе переговоров получить устраивающие его условия дальнейшей работы и с МАГАТЭ, и с США - Иран был готов и до сих пор готов к диалогу, пусть и не к прямому, а опосредованному, и с так называемой "евротройкой" Иран регулярно общался. Но исход этого общения подтверждает только одно - с самого начала "евротройке" нужно было найти какой-то повод, чтобы вернуть режим санкций", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН в субботу."Поэтому все добросовестные предложения наших иранских коллег о компромиссах были отвернуты. Когда о чем-то объявилось, что есть надежда на согласие, тут же на утро появились новые требования. Это сознательная операция, направленная на то, чтобы приступить к очередному этапу удушения Исламской Республики Иран экономически, финансово и так далее", - подчеркнул министр.В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" (Францией, Великобританией и Германией) процедуры восстановления санкций против Ирана.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Отказ "евротройки" дать шанс переговорам по СВПД показывает их полную недоговороспособность, это сознательная операция, чтобы экономически удушить Иран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Это полная недоговороспособность по всем направлениям. Не дать два-три месяца для того, чтобы все-таки Иран смог в ходе переговоров получить устраивающие его условия дальнейшей работы и с МАГАТЭ, и с США - Иран был готов и до сих пор готов к диалогу, пусть и не к прямому, а опосредованному, и с так называемой "евротройкой" Иран регулярно общался. Но исход этого общения подтверждает только одно - с самого начала "евротройке" нужно было найти какой-то повод, чтобы вернуть режим санкций", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН в субботу.
"Поэтому все добросовестные предложения наших иранских коллег о компромиссах были отвернуты. Когда о чем-то объявилось, что есть надежда на согласие, тут же на утро появились новые требования. Это сознательная операция, направленная на то, чтобы приступить к очередному этапу удушения Исламской Республики Иран экономически, финансово и так далее", - подчеркнул министр.
В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" (Францией, Великобританией и Германией) процедуры восстановления санкций против Ирана.
Россия не видит отхода США от курса на честный диалог, заявил Лавров
