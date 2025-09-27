https://ria.ru/20250927/es-2044821379.html

"Евротройка" недоговороспособна в вопросе СВПД, заявил Лавров

"Евротройка" недоговороспособна в вопросе СВПД, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2025

"Евротройка" недоговороспособна в вопросе СВПД, заявил Лавров

Отказ "евротройки" дать шанс переговорам по СВПД показывает их полную недоговороспособность, это сознательная операция, чтобы экономически удушить Иран, заявил... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T20:12:00+03:00

2025-09-27T20:12:00+03:00

2025-09-27T20:31:00+03:00

иран

в мире

россия

сергей лавров

магатэ

генеральная ассамблея оон

оон

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044817884_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_237c159f9e1196a85e2c0f3936b0bb32.jpg

ООН, 27 сен - РИА Новости. Отказ "евротройки" дать шанс переговорам по СВПД показывает их полную недоговороспособность, это сознательная операция, чтобы экономически удушить Иран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Это полная недоговороспособность по всем направлениям. Не дать два-три месяца для того, чтобы все-таки Иран смог в ходе переговоров получить устраивающие его условия дальнейшей работы и с МАГАТЭ, и с США - Иран был готов и до сих пор готов к диалогу, пусть и не к прямому, а опосредованному, и с так называемой "евротройкой" Иран регулярно общался. Но исход этого общения подтверждает только одно - с самого начала "евротройке" нужно было найти какой-то повод, чтобы вернуть режим санкций", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН в субботу."Поэтому все добросовестные предложения наших иранских коллег о компромиссах были отвернуты. Когда о чем-то объявилось, что есть надежда на согласие, тут же на утро появились новые требования. Это сознательная операция, направленная на то, чтобы приступить к очередному этапу удушения Исламской Республики Иран экономически, финансово и так далее", - подчеркнул министр.В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" (Францией, Великобританией и Германией) процедуры восстановления санкций против Ирана.

https://ria.ru/20250927/ssha-2044821909.html

иран

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, в мире, россия, сергей лавров, магатэ, генеральная ассамблея оон, оон, сша