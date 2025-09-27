Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, почему ЕС не включил российский никель в новый пакет санкций - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/es-2044788523.html
СМИ раскрыли, почему ЕС не включил российский никель в новый пакет санкций
СМИ раскрыли, почему ЕС не включил российский никель в новый пакет санкций - РИА Новости, 27.09.2025
СМИ раскрыли, почему ЕС не включил российский никель в новый пакет санкций
Евросоюз не включил российский никель в 19-й пакет санкций из-за его использования в европейской оборонной промышленности, сообщает телерадиовещатель Yle со... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T15:31:00+03:00
2025-09-27T15:31:00+03:00
в мире
россия
финляндия
москва
владимир путин
европарламент
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_0:145:2810:1726_1920x0_80_0_0_7c8f71ef4378f77a71fc655b747dfab5.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Евросоюз не включил российский никель в 19-й пакет санкций из-за его использования в европейской оборонной промышленности, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на финских депутатов Европарламента. "В списке мер Еврокомиссии по-прежнему отсутствует российский никель, несмотря на то что политики как в ЕС, так и в Финляндии уже давно требуют ужесточения санкций против РФ. По словам опрошенных Yle финских депутатов Европарламента, причина в потребностях оборонной промышленности как в ЕС, так и в Финляндии", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, никель является важнейшим сырьем для оборонной промышленности, в том числе для производства компонентов и нержавеющей стали. Его также используют в аккумуляторах электромобилей и ветрогенераторах. "Конечно, российский никель важен и для автомобильной, и для сталелитейной промышленности, но я бы сказала, что оборонная промышленность – это, безусловно, главный фактор", - приводит Yle слова заместителя члена комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Катри Кулмуни. По ее словам, ни одна страна Евросоюза, а также Еврокомиссия не ставят под сомнение потребность в российском никеле, а отказ от него станет "выстрелом в ногу". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250927/ssha-2044757210.html
https://ria.ru/20250927/sanktsii-2044729973.html
россия
финляндия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_159:0:2652:1870_1920x0_80_0_0_1017ac73dfce78ccbaed740ec5f95498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, москва, владимир путин, европарламент, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Владимир Путин, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ раскрыли, почему ЕС не включил российский никель в новый пакет санкций

Yle: ЕС не включил никель из РФ в 19-й пакет санкций из-за использования в ВПК

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Евросоюз не включил российский никель в 19-й пакет санкций из-за его использования в европейской оборонной промышленности, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на финских депутатов Европарламента.
"В списке мер Еврокомиссии по-прежнему отсутствует российский никель, несмотря на то что политики как в ЕС, так и в Финляндии уже давно требуют ужесточения санкций против РФ. По словам опрошенных Yle финских депутатов Европарламента, причина в потребностях оборонной промышленности как в ЕС, так и в Финляндии", - говорится в сообщении.
Рабочие на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
США отложили введение санкций против российско-сербской NIS
10:05
Как уточняет Yle, никель является важнейшим сырьем для оборонной промышленности, в том числе для производства компонентов и нержавеющей стали. Его также используют в аккумуляторах электромобилей и ветрогенераторах.
"Конечно, российский никель важен и для автомобильной, и для сталелитейной промышленности, но я бы сказала, что оборонная промышленность – это, безусловно, главный фактор", - приводит Yle слова заместителя члена комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Катри Кулмуни.
По ее словам, ни одна страна Евросоюза, а также Еврокомиссия не ставят под сомнение потребность в российском никеле, а отказ от него станет "выстрелом в ногу".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Захарова прокомментировала возможные санкции против туристического сектора
02:34
 
В миреРоссияФинляндияМоскваВладимир ПутинЕвропарламентЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала