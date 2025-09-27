ЕС хочет принять решение по российским активам в обход Венгрии, пишут СМИ
Politico: ЕС хочет решить дать кредит Киеву за счет активов РФ в обход Венгрии
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Евросоюз хочет предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов в обход Венгрии, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
Накануне Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщило, что такой же метод — принятие решений квалифицированным большинством — ЕК предложила использовать для продления санкций против России. Цель — обойти позицию Венгрии. Что касается российских активов, то ведомство хочет использовать их для финансирования военных нужд Украины и поддержки ее бюджета, указывается в статье.
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных российских резервов. Инициативу жестко раскритиковал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН. По его словам, это никогда не произойдет, поскольку изъятие средств Центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Брюсселя, но и для ЕС в целом.
Ситуация с российскими активами
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
