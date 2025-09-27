Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет принять решение по российским активам в обход Венгрии, пишут СМИ
27.09.2025
ЕС хочет принять решение по российским активам в обход Венгрии, пишут СМИ
ЕС хочет принять решение по российским активам в обход Венгрии, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2025
ЕС хочет принять решение по российским активам в обход Венгрии, пишут СМИ
Евросоюз хочет предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов в обход Венгрии, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Евросоюз хочет предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов в обход Венгрии, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата."Цель встречи (лидеров ЕС. — Прим. ред.) в Копенгагене — заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать (премьера Венгрии Виктора. — Прим. ред.) Орбана. &lt;...&gt; Мы находимся в состоянии неясности", — сказал собеседник СМИ.В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных российских резервов. Инициативу жестко раскритиковал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН. По его словам, это никогда не произойдет, поскольку изъятие средств Центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Брюсселя, но и для ЕС в целом. Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.В Москве не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы.В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС хочет принять решение по российским активам в обход Венгрии, пишут СМИ

Politico: ЕС хочет решить дать кредит Киеву за счет активов РФ в обход Венгрии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Евросоюз хочет предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов в обход Венгрии, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
"Цель встречи (лидеров ЕС. — Прим. ред.) в Копенгагене — заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать (премьера Венгрии Виктора. — Прим. ред.) Орбана. <...> Мы находимся в состоянии неясности", — сказал собеседник СМИ.
Накануне Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщило, что такой же метод — принятие решений квалифицированным большинством — ЕК предложила использовать для продления санкций против России. Цель — обойти позицию Венгрии. Что касается российских активов, то ведомство хочет использовать их для финансирования военных нужд Украины и поддержки ее бюджета, указывается в статье.

В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных российских резервов. Инициативу жестко раскритиковал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН. По его словам, это никогда не произойдет, поскольку изъятие средств Центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Брюсселя, но и для ЕС в целом.
Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
