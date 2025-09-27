https://ria.ru/20250927/eksperty-2044796283.html

На форуме в Москве обсудили популяризацию военной истории в играх

На форуме в Москве обсудили популяризацию военной истории в играх - РИА Новости, 27.09.2025

На форуме в Москве обсудили популяризацию военной истории в играх

Возможности популяризации военной истории с помощью компьютерных игр обсудили на просветительском форуме Российского военно-исторического общества (РВИО),... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T16:43:00+03:00

2025-09-27T16:43:00+03:00

2025-09-27T16:48:00+03:00

россия

республика крым

москва

российское военно-историческое общество (рвио)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044797072_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_af3c72f7da114dd48d618b0a1b64061c.jpg

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Возможности популяризации военной истории с помощью компьютерных игр обсудили на просветительском форуме Российского военно-исторического общества (РВИО), прошедшем в субботу в Москве, сообщила пресс-служба РВИО. Форум "Военная история в играх: границы реальности" объединил ведущих историков России, педагогов, разработчиков игр, киберспортсменов, а также представителей профессиональных и молодежных сообществ. Эксперты собрались, чтобы обсудить роль исторической достоверности в видеоиграх, отметили в пресс-службе общества. "Популярность компьютерных игр растет с каждым днём. Дети и взрослые проводят за этим занятием все больше времени, что заставляет задуматься, как использовать игры во благо — в первую очередь для обучения и развития. Игровой формат популярен у молодежи. Он может стать отличным инструментом просветительской работы. Видеоигры, о которых пойдет речь сегодня, стимулируют интерес к изучению истории", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора РВИО Виталия Мартынюка. Особыми гостями форума стали ветераны специальной военной операции, отмечает РВИО. "Мы готовы делиться опытом, готовы подсказывать, помогать. И сейчас вместе с разработчиками, когда мы будем на разных площадках, мы с удовольствием выслушаем вас и ответим на все вопросы. Продуктивного вам форума и хорошего дня", - сказал Герой России, директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, участник программы "Время Героев" Игорь Юргин. В свою очередь Герой России, заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, советник главы Крыма, участник программы "Время Героев" Антон Старостин отметил, что сегодня игры - это не просто какое-то хобби, а непосредственный инструмент для работы с молодежью, средство получения не только развлекательной, но и полезной информации. "И сейчас, играя в игры, есть возможность хотя бы виртуально погрузиться в те события, которые пришлось пережить нашему народу. И хотя бы чуть-чуть почувствовать то, что пришлось испытать нашим людям", - сказал он.

https://ria.ru/20250925/fizkultura-2044361479.html

https://ria.ru/20250829/eksperty-2038234311.html

россия

республика крым

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, республика крым, москва, российское военно-историческое общество (рвио)