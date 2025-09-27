Рейтинг@Mail.ru
На форуме в Москве обсудили популяризацию военной истории в играх
16:43 27.09.2025
На форуме в Москве обсудили популяризацию военной истории в играх
На форуме в Москве обсудили популяризацию военной истории в играх - РИА Новости, 27.09.2025
На форуме в Москве обсудили популяризацию военной истории в играх
Возможности популяризации военной истории с помощью компьютерных игр обсудили на просветительском форуме Российского военно-исторического общества (РВИО)
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Возможности популяризации военной истории с помощью компьютерных игр обсудили на просветительском форуме Российского военно-исторического общества (РВИО), прошедшем в субботу в Москве, сообщила пресс-служба РВИО. Форум "Военная история в играх: границы реальности" объединил ведущих историков России, педагогов, разработчиков игр, киберспортсменов, а также представителей профессиональных и молодежных сообществ. Эксперты собрались, чтобы обсудить роль исторической достоверности в видеоиграх, отметили в пресс-службе общества. "Популярность компьютерных игр растет с каждым днём. Дети и взрослые проводят за этим занятием все больше времени, что заставляет задуматься, как использовать игры во благо — в первую очередь для обучения и развития. Игровой формат популярен у молодежи. Он может стать отличным инструментом просветительской работы. Видеоигры, о которых пойдет речь сегодня, стимулируют интерес к изучению истории", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора РВИО Виталия Мартынюка. Особыми гостями форума стали ветераны специальной военной операции, отмечает РВИО. "Мы готовы делиться опытом, готовы подсказывать, помогать. И сейчас вместе с разработчиками, когда мы будем на разных площадках, мы с удовольствием выслушаем вас и ответим на все вопросы. Продуктивного вам форума и хорошего дня", - сказал Герой России, директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, участник программы "Время Героев" Игорь Юргин. В свою очередь Герой России, заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, советник главы Крыма, участник программы "Время Героев" Антон Старостин отметил, что сегодня игры - это не просто какое-то хобби, а непосредственный инструмент для работы с молодежью, средство получения не только развлекательной, но и полезной информации. "И сейчас, играя в игры, есть возможность хотя бы виртуально погрузиться в те события, которые пришлось пережить нашему народу. И хотя бы чуть-чуть почувствовать то, что пришлось испытать нашим людям", - сказал он.
2025
На форуме в Москве обсудили популяризацию военной истории в играх

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Возможности популяризации военной истории с помощью компьютерных игр обсудили на просветительском форуме Российского военно-исторического общества (РВИО), прошедшем в субботу в Москве, сообщила пресс-служба РВИО.
Форум "Военная история в играх: границы реальности" объединил ведущих историков России, педагогов, разработчиков игр, киберспортсменов, а также представителей профессиональных и молодежных сообществ. Эксперты собрались, чтобы обсудить роль исторической достоверности в видеоиграх, отметили в пресс-службе общества.
"Популярность компьютерных игр растет с каждым днём. Дети и взрослые проводят за этим занятием все больше времени, что заставляет задуматься, как использовать игры во благо — в первую очередь для обучения и развития. Игровой формат популярен у молодежи. Он может стать отличным инструментом просветительской работы. Видеоигры, о которых пойдет речь сегодня, стимулируют интерес к изучению истории", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора РВИО Виталия Мартынюка.
Особыми гостями форума стали ветераны специальной военной операции, отмечает РВИО.
"Мы готовы делиться опытом, готовы подсказывать, помогать. И сейчас вместе с разработчиками, когда мы будем на разных площадках, мы с удовольствием выслушаем вас и ответим на все вопросы. Продуктивного вам форума и хорошего дня", - сказал Герой России, директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, участник программы "Время Героев" Игорь Юргин.
В свою очередь Герой России, заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, советник главы Крыма, участник программы "Время Героев" Антон Старостин отметил, что сегодня игры - это не просто какое-то хобби, а непосредственный инструмент для работы с молодежью, средство получения не только развлекательной, но и полезной информации.
"И сейчас, играя в игры, есть возможность хотя бы виртуально погрузиться в те события, которые пришлось пережить нашему народу. И хотя бы чуть-чуть почувствовать то, что пришлось испытать нашим людям", - сказал он.
Заголовок открываемого материала