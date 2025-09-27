В МИД назвали причину невступления ДВЗЯИ в силу
МИД назвал обструкционистскую позицию США причиной невступления ДВЗЯИ в силу
© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Попытка обвинить КНДР в том, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) так и не стал по-настоящему действующим международно-правовым механизмом, абсолютно недопустима, основной причиной невступления ДВЗЯИ в силу является обструкционистская позиция США по отношению к договору, заявили в МИД РФ.
В МИД основной причиной невступления договора в силу называют обструкционистскую позиция США по отношению к нему.
"Именно сменяющие друг друга американские администрации уже без малого 30 лет не предпринимают никаких усилий для того, чтобы ратифицировать Договор. В этой ситуации считаем абсолютно недопустимой попытку обвинить КНДР в том, что Договор так и не стал по-настоящему действующим международно-правовым механизмом. Позиция этой страны обусловлена беспрецедентным давлением, которое оказывается на нее со стороны США и их союзников", - отметили в МИД.
Все это, как указали в министерстве, сделало невозможным какое-либо "одобрение с нашей стороны итоговой декларации 14-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ и лишило смысла наше участие в данном мероприятии даже в качестве наблюдателя".
Захарова оценила заявления США о диалоге по контролю над вооружениями
31 июля 2024, 07:28