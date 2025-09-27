В МИД назвали причину невступления ДВЗЯИ в силу

https://ria.ru/20250927/dvzyai-2044723511.html

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Попытка обвинить КНДР в том, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) так и не стал по-настоящему действующим международно-правовым механизмом, абсолютно недопустима, основной причиной невступления ДВЗЯИ в силу является обструкционистская позиция США по отношению к договору, заявили в МИД РФ.В МИД основной причиной невступления договора в силу называют обструкционистскую позиция США по отношению к нему."Именно сменяющие друг друга американские администрации уже без малого 30 лет не предпринимают никаких усилий для того, чтобы ратифицировать Договор. В этой ситуации считаем абсолютно недопустимой попытку обвинить КНДР в том, что Договор так и не стал по-настоящему действующим международно-правовым механизмом. Позиция этой страны обусловлена беспрецедентным давлением, которое оказывается на нее со стороны США и их союзников", - отметили в МИД.Все это, как указали в министерстве, сделало невозможным какое-либо "одобрение с нашей стороны итоговой декларации 14-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ и лишило смысла наше участие в данном мероприятии даже в качестве наблюдателя".

