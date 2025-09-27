https://ria.ru/20250927/dvizhenie-2044747469.html

В Смоленской области восстановили движение на ж/д участке Рудня — Голынки

В Смоленской области восстановили движение на ж/д участке Рудня — Голынки - РИА Новости, 27.09.2025

В Смоленской области восстановили движение на ж/д участке Рудня — Голынки

Движение поездов на участке Рудня-Голынки Смоленской области, где грузовик столкнулся с товарным поездом, восстановлено, сообщила Московская железная дорога... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T08:07:00+03:00

2025-09-27T08:07:00+03:00

2025-09-27T08:14:00+03:00

происшествия

смоленская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044547256_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0558118e2c4c18ae47a7156f987faed0.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Движение поездов на участке Рудня-Голынки Смоленской области, где грузовик столкнулся с товарным поездом, восстановлено, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).МЖД ранее сообщила, что утром в пятницу водитель грузовика на переезде между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области выехал перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале светофора. Состав и машина столкнулись. Сошли 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись, в том числе 12 цистерн с бензином и четыре вагона с пиломатериалами. Движение поездов на участке было приостановлено."Железнодорожники восстановили движение на участке Рудня — Голынки Смоленской области, где 26 сентября произошло ДТП грузового автомобиля с грузовым поездом с последующим возгоранием вагонов", - говорится в сообщении.В настоящее время поезда на перегоне курсируют в штатном режиме. Кроме того, возобновлено движение автотранспорта через переезд у деревни Рыжиково.

https://ria.ru/20250920/mchs-2043121669.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с места происшествия в Смоленской области Видео с места происшествия в Смоленской области. 2025-09-27T08:07 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, смоленская область