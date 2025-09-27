Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области восстановили движение на ж/д участке Рудня — Голынки - РИА Новости, 27.09.2025
08:07 27.09.2025 (обновлено: 08:14 27.09.2025)
В Смоленской области восстановили движение на ж/д участке Рудня — Голынки
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Движение поездов на участке Рудня-Голынки Смоленской области, где грузовик столкнулся с товарным поездом, восстановлено, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).МЖД ранее сообщила, что утром в пятницу водитель грузовика на переезде между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области выехал перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале светофора. Состав и машина столкнулись. Сошли 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись, в том числе 12 цистерн с бензином и четыре вагона с пиломатериалами. Движение поездов на участке было приостановлено."Железнодорожники восстановили движение на участке Рудня — Голынки Смоленской области, где 26 сентября произошло ДТП грузового автомобиля с грузовым поездом с последующим возгоранием вагонов", - говорится в сообщении.В настоящее время поезда на перегоне курсируют в штатном режиме. Кроме того, возобновлено движение автотранспорта через переезд у деревни Рыжиково.
2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Движение поездов на участке Рудня-Голынки Смоленской области, где грузовик столкнулся с товарным поездом, восстановлено, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
МЖД ранее сообщила, что утром в пятницу водитель грузовика на переезде между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области выехал перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале светофора. Состав и машина столкнулись. Сошли 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись, в том числе 12 цистерн с бензином и четыре вагона с пиломатериалами. Движение поездов на участке было приостановлено.
"Железнодорожники восстановили движение на участке Рудня — Голынки Смоленской области, где 26 сентября произошло ДТП грузового автомобиля с грузовым поездом с последующим возгоранием вагонов", - говорится в сообщении.
В настоящее время поезда на перегоне курсируют в штатном режиме. Кроме того, возобновлено движение автотранспорта через переезд у деревни Рыжиково.
