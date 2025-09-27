https://ria.ru/20250927/dtp-2044787318.html
Член Союза кинематографистов Белоруссии погиб в ДТП
Член Союза кинематографистов Белоруссии погиб в ДТП - РИА Новости, 27.09.2025
Член Союза кинематографистов Белоруссии погиб в ДТП
Член Союза кинематографистов Белоруссии, начальник натурной площадки киностудии "Беларусьфильм" Сергей Буйницкий погиб в ДТП, сообщил Союз в своем... РИА Новости, 27.09.2025
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Член Союза кинематографистов Белоруссии, начальник натурной площадки киностудии "Беларусьфильм" Сергей Буйницкий погиб в ДТП, сообщил Союз в своем Telegram-канале. По сообщениям СМИ, на трассе М3, недалеко от деревни Марьяливо, примерно в семи километрах от выезда из Минска столкнулись несколько автомобилей. "С прискорбием сообщаем, сегодня на трассе М3 (Минск — Витебск), недалеко от деревни Марьяливо, произошло ДТП, которое унесло жизнь члена союза кинематографистов, начальника натурной площадки РУП "Национальная киностудия Беларусьфильм" Буйницкого Сергея Брониславовича", - говорится в сообщении. Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким. Соболезнования в связи с трагической гибелью начальника натурной площадки киностудии выразил и коллектив министерства культуры Белоруссии.
