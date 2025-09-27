Рейтинг@Mail.ru
Член Союза кинематографистов Белоруссии погиб в ДТП - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/dtp-2044787318.html
Член Союза кинематографистов Белоруссии погиб в ДТП
Член Союза кинематографистов Белоруссии погиб в ДТП - РИА Новости, 27.09.2025
Член Союза кинематографистов Белоруссии погиб в ДТП
Член Союза кинематографистов Белоруссии, начальник натурной площадки киностудии "Беларусьфильм" Сергей Буйницкий погиб в ДТП, сообщил Союз в своем... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T15:19:00+03:00
2025-09-27T15:19:00+03:00
белоруссия
минск
витебск
беларусьфильм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044787163_0:0:728:410_1920x0_80_0_0_bfd6aa3fd84fb46d242ee8b6c14e3b33.jpg
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Член Союза кинематографистов Белоруссии, начальник натурной площадки киностудии "Беларусьфильм" Сергей Буйницкий погиб в ДТП, сообщил Союз в своем Telegram-канале. По сообщениям СМИ, на трассе М3, недалеко от деревни Марьяливо, примерно в семи километрах от выезда из Минска столкнулись несколько автомобилей. "С прискорбием сообщаем, сегодня на трассе М3 (Минск — Витебск), недалеко от деревни Марьяливо, произошло ДТП, которое унесло жизнь члена союза кинематографистов, начальника натурной площадки РУП "Национальная киностудия Беларусьфильм" Буйницкого Сергея Брониславовича", - говорится в сообщении. Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким. Соболезнования в связи с трагической гибелью начальника натурной площадки киностудии выразил и коллектив министерства культуры Белоруссии.
белоруссия
минск
витебск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044787163_89:0:681:444_1920x0_80_0_0_3d4c26b718e8c1fa7901d910eaf009ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, минск, витебск, беларусьфильм
Белоруссия, Минск, Витебск, Беларусьфильм
Член Союза кинематографистов Белоруссии погиб в ДТП

Член Союза кинематографистов Белоруссии Сергей Буйницкий погиб в ДТП

© Фото : Союз кинематографистов РБСергей Буйницкий
Сергей Буйницкий - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Фото : Союз кинематографистов РБ
Сергей Буйницкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Член Союза кинематографистов Белоруссии, начальник натурной площадки киностудии "Беларусьфильм" Сергей Буйницкий погиб в ДТП, сообщил Союз в своем Telegram-канале.
По сообщениям СМИ, на трассе М3, недалеко от деревни Марьяливо, примерно в семи километрах от выезда из Минска столкнулись несколько автомобилей.
«
"С прискорбием сообщаем, сегодня на трассе М3 (Минск — Витебск), недалеко от деревни Марьяливо, произошло ДТП, которое унесло жизнь члена союза кинематографистов, начальника натурной площадки РУП "Национальная киностудия Беларусьфильм" Буйницкого Сергея Брониславовича", - говорится в сообщении.
Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким.
Соболезнования в связи с трагической гибелью начальника натурной площадки киностудии выразил и коллектив министерства культуры Белоруссии.
 
БелоруссияМинскВитебскБеларусьфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала