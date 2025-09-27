Рейтинг@Mail.ru
Кинокритик-иноагент Долин* больше года не платит по иноагентскому штрафу
04:05 27.09.2025
Кинокритик-иноагент Долин* больше года не платит по иноагентскому штрафу
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Кинокритик Антон Долин* больше года не платит по штрафу за публикацию в сети материалов без соответствующей пометки иноагента, выяснило РИА Новости, ознакомившись в данными приставов и судебными документами. По информации из судебных документов, в середине апреля 2024 года Таганский суд Москвы назначил Долину* штраф за публикацию нескольких материалов в его Telegram-канале без плашки иноангента. Однако кинокритик так и не выплатил штраф, поэтому, согласно данным приставов, в мае 2025 года на Долина* было возбуждено исполнительное производство, предметом которого значится "штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд)". Всего кинокритик задолжал более 32 тысяч рублей, из которых 30 тысяч рублей - основной долг и 2,1 тысячи рублей исполнительский сбор за неуплату долга в срок. В пятницу в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили РИА Новости, что на Долина* возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. По версии следствия, он неоднократно допускал нарушения закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Следствие рассматривает вопрос об объявлении кинокритика в розыск. Минюст РФ внес Долина* в перечень иностранных агентов в октябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Кинокритик Антон Долин* больше года не платит по штрафу за публикацию в сети материалов без соответствующей пометки иноагента, выяснило РИА Новости, ознакомившись в данными приставов и судебными документами.
По информации из судебных документов, в середине апреля 2024 года Таганский суд Москвы назначил Долину* штраф за публикацию нескольких материалов в его Telegram-канале без плашки иноангента.
Однако кинокритик так и не выплатил штраф, поэтому, согласно данным приставов, в мае 2025 года на Долина* было возбуждено исполнительное производство, предметом которого значится "штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд)". Всего кинокритик задолжал более 32 тысяч рублей, из которых 30 тысяч рублей - основной долг и 2,1 тысячи рублей исполнительский сбор за неуплату долга в срок.
В пятницу в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили РИА Новости, что на Долина* возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
По версии следствия, он неоднократно допускал нарушения закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Следствие рассматривает вопрос об объявлении кинокритика в розыск.
Минюст РФ внес Долина* в перечень иностранных агентов в октябре 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
