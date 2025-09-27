https://ria.ru/20250927/dolin-2044735878.html

Кинокритик-иноагент Долин* больше года не платит по иноагентскому штрафу

Кинокритик-иноагент Долин* больше года не платит по иноагентскому штрафу - РИА Новости, 27.09.2025

Кинокритик-иноагент Долин* больше года не платит по иноагентскому штрафу

Кинокритик Антон Долин* больше года не платит по штрафу за публикацию в сети материалов без соответствующей пометки иноагента, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T04:05:00+03:00

2025-09-27T04:05:00+03:00

2025-09-27T04:05:00+03:00

происшествия

россия

москва

антон долин

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154751/02/1547510217_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8ad413086e4dc60dda5598585ce82e24.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Кинокритик Антон Долин* больше года не платит по штрафу за публикацию в сети материалов без соответствующей пометки иноагента, выяснило РИА Новости, ознакомившись в данными приставов и судебными документами. По информации из судебных документов, в середине апреля 2024 года Таганский суд Москвы назначил Долину* штраф за публикацию нескольких материалов в его Telegram-канале без плашки иноангента. Однако кинокритик так и не выплатил штраф, поэтому, согласно данным приставов, в мае 2025 года на Долина* было возбуждено исполнительное производство, предметом которого значится "штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд)". Всего кинокритик задолжал более 32 тысяч рублей, из которых 30 тысяч рублей - основной долг и 2,1 тысячи рублей исполнительский сбор за неуплату долга в срок. В пятницу в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили РИА Новости, что на Долина* возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. По версии следствия, он неоднократно допускал нарушения закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Следствие рассматривает вопрос об объявлении кинокритика в розыск. Минюст РФ внес Долина* в перечень иностранных агентов в октябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250926/inoagenty-2044642409.html

https://ria.ru/20250912/sud-2041345518.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, антон долин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), следственный комитет россии (ск рф)