Додон заявил, что базу данных граждан Молдавии используют для фальсификации

Додон: власти Молдавии используют базу данных граждан для фальсификации выборов
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 сен — РИА Новости. Молдавские власти накануне парламентских выборов в республике получили доступ к базе данных граждан и используют ее для политических манипуляций и фальсификаций, заявил лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в Telegram-канале.
"Вчера я решил проверить, на каком избирательном участке должен голосовать в это воскресенье. И что же я увидел? Сайт Центральной избирательной комиссии сообщил, что 15 июля 2025 года в 14:47 я, Игорь Додон, якобы зарегистрировался для голосования в Москве. Но 15 июля я не был в России, и на сайт ЦИК не заходил. <…> Госпожа Санду, господин Речан — это как понимать?!" — написал он.
Политик потребовал объяснений от ЦИК.
"Вы что там мутите?! Кто и на каком основании использовал мой идентификационный номер, чтобы зарегистрировать меня для голосования за границей, при том что я прописан в Кишиневе?" — задался вопросом Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Борьба с оппозицией в Молдавии
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.
В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Центральная избирательная комиссия в пятницу вечером исключила из предвыборной гонки оппозиционные партии "Великая Молдова" и "Сердце Молдовы".
Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
