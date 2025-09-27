https://ria.ru/20250927/dnr-2044780084.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Иванопольем в ДНР
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Иванопольем в ДНР - РИА Новости, 27.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Иванопольем в ДНР
27.09.2025
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинских войск в районе населенного пункта Иванополье, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения активных наступательных действий расчеты FPV-дронов "Южной" группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры управления ВСУ. В результате выявления разведкой целей в районе н.п. Иванополье точными попаданиями был уничтожен пункт управления беспилотниками противника", - говорится в заявлении.
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Иванопольем в ДНР
