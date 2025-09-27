https://ria.ru/20250927/dnr-2044769644.html

Минобороны сообщило о продвижении в районе Клебан-Быкского водохранилища

Минобороны сообщило о продвижении в районе Клебан-Быкского водохранилища - РИА Новости, 27.09.2025

Минобороны сообщило о продвижении в районе Клебан-Быкского водохранилища

Российские войска за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освободили 1,1 квадратного километра территории, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T12:19:00+03:00

2025-09-27T12:19:00+03:00

2025-09-27T13:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_4bef33dd4113a7843cd06af9d7140273.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освободили 1,1 квадратного километра территории, сообщили в Минобороны РФ. "За сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике освобождено 1,1 квадратного километра территории", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика