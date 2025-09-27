Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о продвижении в районе Клебан-Быкского водохранилища
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 27.09.2025 (обновлено: 13:08 27.09.2025)
Минобороны сообщило о продвижении в районе Клебан-Быкского водохранилища
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освободили 1,1 квадратного километра территории, сообщили в Минобороны РФ. "За сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике освобождено 1,1 квадратного километра территории", - говорится в сводке министерства.
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освободили 1,1 квадратного километра территории, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике освобождено 1,1 квадратного километра территории", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
