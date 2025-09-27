https://ria.ru/20250927/dnr-2044769644.html
Минобороны сообщило о продвижении в районе Клебан-Быкского водохранилища
Минобороны сообщило о продвижении в районе Клебан-Быкского водохранилища
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские войска за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освободили 1,1 квадратного километра территории, сообщили в Минобороны РФ. "За сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике освобождено 1,1 квадратного километра территории", - говорится в сводке министерства.
