ВС России уничтожили склад боеприпасов на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили склад боеприпасов, пункт временной дислокации личного состава и пункт управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В лесном массиве в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторы БПЛА выявили пункт управления БПЛА противника. Также в жилой застройке Степановки было обнаружено местоположение пункта временной дислокации личного состава и склада боеприпасов ВСУ. Координаты целей были переданы расчётам 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения, которые уничтожили объекты врага", – говорится в сообщении.

