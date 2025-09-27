Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили склад боеприпасов на Константиновском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 27.09.2025 (обновлено: 09:42 27.09.2025)
ВС России уничтожили склад боеприпасов на Константиновском направлении
ВС России уничтожили склад боеприпасов на Константиновском направлении
Артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили склад боеприпасов, пункт временной дислокации личного состава и пункт управления... РИА Новости, 27.09.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили склад боеприпасов, пункт временной дислокации личного состава и пункт управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В лесном массиве в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторы БПЛА выявили пункт управления БПЛА противника. Также в жилой застройке Степановки было обнаружено местоположение пункта временной дислокации личного состава и склада боеприпасов ВСУ. Координаты целей были переданы расчётам 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения, которые уничтожили объекты врага", – говорится в сообщении.
донецкая народная республика
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили склад боеприпасов на Константиновском направлении

ВС РФ уничтожили склад и пункт управления БПЛА на Константиновском направлении

Российские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили склад боеприпасов, пункт временной дислокации личного состава и пункт управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В лесном массиве в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторы БПЛА выявили пункт управления БПЛА противника. Также в жилой застройке Степановки было обнаружено местоположение пункта временной дислокации личного состава и склада боеприпасов ВСУ. Координаты целей были переданы расчётам 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения, которые уничтожили объекты врага", – говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
