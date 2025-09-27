Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ прокомментировал планы Британии ввести электронные удостоверения - РИА Новости, 27.09.2025
00:52 27.09.2025
Глава РФПИ прокомментировал планы Британии ввести электронные удостоверения
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х прокомментировал планы британского правительства по введению электронных удостоверений личности цитатой из Откровения Иоанна Богослова, также известного как "Апокалипсис". Своей публикацией Дмитриев ответил на пост губернатора Флориды Рона Десантиса, который также раскритиковал планы британских властей, проведя аналогию с известным романом писателя Джорджа Оруэлла "1984". "И он (зверь - ред.) сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его", - привел Дмитриев цитату из Библии на английском языке. В пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении правительства ввести в стране обязательные для всех взрослых жителей цифровые удостоверения личности, без которых нельзя будет устроиться на работу, до следующих выборов, ожидающихся в 2029 году. Пресс-секретарь канцелярии Стармера 3 сентября объявил местным СМИ, что в Великобритании рассматривают возможность введения цифрового удостоверения личности для борьбы с незаконными мигрантами, которые покупают поддельные документы. В четверг газета Times сообщила, что правительство создаст единую базу данных обладателей цифровых удостоверений, с которой будут обязаны сверяться все работодатели. На данный момент соискатели могут предъявить несколько видов документов, удостоверяющих личность, которые можно подделать и которые не всегда проверяются, подчеркивает издание. Газета добавляет, что Стармер изначально сомневался в необходимости таких мер из-за опасений по поводу ущемления гражданских свобод, однако решился на данный шаг из-за необходимости борьбы с нелегальной миграцией. Сторонники цифрового удостоверения личности считают, что таким образом можно бороться с незаконной миграцией и поддельными бумажными документами. Критики полагают, что такая мера нарушит неприкосновенность личной жизни и никак не поможет в борьбе с нелегалами. Активистская группа Big Brother Watch ("Слежка за большим братом"), выступающая за сохранение гражданских свобод, 2 сентября назвала инициативу антиутопической и заявила, что государство хочет заставить граждан ежедневно проходить через "цифровые контрольно-пропускные пункты". Незаконные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем в 2023 году. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х прокомментировал планы британского правительства по введению электронных удостоверений личности цитатой из Откровения Иоанна Богослова, также известного как "Апокалипсис".
Своей публикацией Дмитриев ответил на пост губернатора Флориды Рона Десантиса, который также раскритиковал планы британских властей, проведя аналогию с известным романом писателя Джорджа Оруэлла "1984".
"И он (зверь - ред.) сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его", - привел Дмитриев цитату из Библии на английском языке.
В пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении правительства ввести в стране обязательные для всех взрослых жителей цифровые удостоверения личности, без которых нельзя будет устроиться на работу, до следующих выборов, ожидающихся в 2029 году.
Пресс-секретарь канцелярии Стармера 3 сентября объявил местным СМИ, что в Великобритании рассматривают возможность введения цифрового удостоверения личности для борьбы с незаконными мигрантами, которые покупают поддельные документы.
В четверг газета Times сообщила, что правительство создаст единую базу данных обладателей цифровых удостоверений, с которой будут обязаны сверяться все работодатели. На данный момент соискатели могут предъявить несколько видов документов, удостоверяющих личность, которые можно подделать и которые не всегда проверяются, подчеркивает издание. Газета добавляет, что Стармер изначально сомневался в необходимости таких мер из-за опасений по поводу ущемления гражданских свобод, однако решился на данный шаг из-за необходимости борьбы с нелегальной миграцией.
Сторонники цифрового удостоверения личности считают, что таким образом можно бороться с незаконной миграцией и поддельными бумажными документами. Критики полагают, что такая мера нарушит неприкосновенность личной жизни и никак не поможет в борьбе с нелегалами.
Активистская группа Big Brother Watch ("Слежка за большим братом"), выступающая за сохранение гражданских свобод, 2 сентября назвала инициативу антиутопической и заявила, что государство хочет заставить граждан ежедневно проходить через "цифровые контрольно-пропускные пункты".
Незаконные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем в 2023 году. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
