Против подозреваемого в мошенничестве с билетами в Туле кассира завели дело
Против кассира, подозреваемого в обмане фанатов "Руки Вверх!", завели дело
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Против кассира, подозреваемой в мошенничестве при продаже билетов на концерт "Руки Вверх!" в Туле, возбуждено уголовное дело, получены 22 заявления граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В пятницу Волк сообщила, что кассира организации, занимающейся реализацией билетов на концерты в Туле, задержали по подозрению в мошенничестве. Она не внесла на счет организаторов концерта деньги за официально проданные билеты, а также продала другую часть билетов без внесения их в базу. В результате десятки фанатов не смогли попасть на выступление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшие в беседе с РИА Новости рассказали, что билеты покупали у женщины, которая оставила свой номер телефона на стенде киоска. За день до концерта им сказали, что билетов не будет, но можно вернуть деньги, однако этого сделать не удалось.
«
"Следователями отдела полиции "Советский" УМВД России по городу Туле по 22 заявлениям граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации", - написала Волк в Telegram-канале.
Мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности фигурантки продолжаются.
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества
25 сентября, 02:00