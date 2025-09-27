Рейтинг@Mail.ru
Против подозреваемого в мошенничестве с билетами в Туле кассира завели дело
08:56 27.09.2025
Против подозреваемого в мошенничестве с билетами в Туле кассира завели дело
Против подозреваемого в мошенничестве с билетами в Туле кассира завели дело - РИА Новости, 27.09.2025
Против подозреваемого в мошенничестве с билетами в Туле кассира завели дело
Против кассира, подозреваемой в мошенничестве при продаже билетов на концерт "Руки Вверх!" в Туле, возбуждено уголовное дело, получены 22 заявления граждан,... РИА Новости, 27.09.2025
происшествия
тула
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Против кассира, подозреваемой в мошенничестве при продаже билетов на концерт "Руки Вверх!" в Туле, возбуждено уголовное дело, получены 22 заявления граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В пятницу Волк сообщила, что кассира организации, занимающейся реализацией билетов на концерты в Туле, задержали по подозрению в мошенничестве. Она не внесла на счет организаторов концерта деньги за официально проданные билеты, а также продала другую часть билетов без внесения их в базу. В результате десятки фанатов не смогли попасть на выступление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшие в беседе с РИА Новости рассказали, что билеты покупали у женщины, которая оставила свой номер телефона на стенде киоска. За день до концерта им сказали, что билетов не будет, но можно вернуть деньги, однако этого сделать не удалось. "Следователями отдела полиции "Советский" УМВД России по городу Туле по 22 заявлениям граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации", - написала Волк в Telegram-канале. Мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности фигурантки продолжаются.
тула
происшествия, тула, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тула, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Против подозреваемого в мошенничестве с билетами в Туле кассира завели дело

Против кассира, подозреваемого в обмане фанатов "Руки Вверх!", завели дело

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Против кассира, подозреваемой в мошенничестве при продаже билетов на концерт "Руки Вверх!" в Туле, возбуждено уголовное дело, получены 22 заявления граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В пятницу Волк сообщила, что кассира организации, занимающейся реализацией билетов на концерты в Туле, задержали по подозрению в мошенничестве. Она не внесла на счет организаторов концерта деньги за официально проданные билеты, а также продала другую часть билетов без внесения их в базу. В результате десятки фанатов не смогли попасть на выступление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшие в беседе с РИА Новости рассказали, что билеты покупали у женщины, которая оставила свой номер телефона на стенде киоска. За день до концерта им сказали, что билетов не будет, но можно вернуть деньги, однако этого сделать не удалось.
"Следователями отдела полиции "Советский" УМВД России по городу Туле по 22 заявлениям граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации", - написала Волк в Telegram-канале.
Мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности фигурантки продолжаются.
Происшествия, Тула, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
