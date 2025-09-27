Рейтинг@Mail.ru
ВМС Дании проводят учебные стрельбы по беспилотникам - РИА Новости, 27.09.2025
10:40 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/daniya-2044760107.html
ВМС Дании проводят учебные стрельбы по беспилотникам
в мире
дания
европа
нато
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВМС Дании проводят плановые учебные стрельбы по беспилотникам с участием фрегата, сообщают датские вооружённые силы. "В настоящее время ВМС Дании проводят учения по отработке стрельбы с участием фрегата Esbern Snare в акватории учений близ острова Шелландс Одде. Учения планировались с начала сентября... Датские фрегаты оснащены разнообразным оружием, которое можно использовать против беспилотников... Во время учений центр вооружений запускает в воздух учебный беспилотник, имитирующий траекторию полёта, часто наблюдаемую при атаке на военные корабли. Задача фрегата - обнаружить, отследить и, при необходимости, уничтожить", - говорится в пресс-релизе датских вооружённых сил. Отмечается, что на выходных в этом же районе запланировано ещё несколько учебных стрельб. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
в мире, дания, европа, нато
В мире, Дания, Европа, НАТО
ВМС Дании проводят учебные стрельбы по беспилотникам

ВМС Дании проводят учения с участием фрегата Esbern Snare

CC BY 2.5 / Heb / HDMS ThetisФрегат ВМС Дании
Фрегат ВМС Дании - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
CC BY 2.5 / Heb / HDMS Thetis
Фрегат ВМС Дании. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВМС Дании проводят плановые учебные стрельбы по беспилотникам с участием фрегата, сообщают датские вооружённые силы.
"В настоящее время ВМС Дании проводят учения по отработке стрельбы с участием фрегата Esbern Snare в акватории учений близ острова Шелландс Одде. Учения планировались с начала сентября... Датские фрегаты оснащены разнообразным оружием, которое можно использовать против беспилотников... Во время учений центр вооружений запускает в воздух учебный беспилотник, имитирующий траекторию полёта, часто наблюдаемую при атаке на военные корабли. Задача фрегата - обнаружить, отследить и, при необходимости, уничтожить", - говорится в пресс-релизе датских вооружённых сил.
Отмечается, что на выходных в этом же районе запланировано ещё несколько учебных стрельб.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Дания приняла от Швеции средства для борьбы с беспилотниками
