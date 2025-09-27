https://ria.ru/20250927/chp-2044810035.html
При пожаре в Калужской области погибли четыре человека
Трое детей и мужчина погибли при пожаре в Калужской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T19:04:00+03:00
2025-09-27T19:04:00+03:00
2025-09-27T22:03:00+03:00
происшествия
калужская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
боровский район
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Трое детей и мужчина погибли при пожаре в Калужской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Сообщение о пожаре поступило по адресу: Боровский район, г. Боровск, ул. П.Шувалова, д. 9. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что загорание произошло в трехкомнатной квартире на 1 этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, наблюдалось сильное задымление в подъезде", - рассказали в пресс-службе.В МЧС отметили, что при тушении были обнаружены тела троих детей 15, шести и трех лет, а также 50-летнего мужчины. Также с верхних этажей с применением спасательных устройств были спасены шесть человек.Уточняется, что на месте работают психологи МЧС России."На данный момент пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров. К тушению привлекались 19 человек и семь единиц техники. Причину пожара установят дознаватели чрезвычайного ведомства", - заключили в пресс-службе.
калужская область
россия
боровский район
