При пожаре в Калужской области погибли четыре человека
19:04 27.09.2025 (обновлено: 22:03 27.09.2025)
При пожаре в Калужской области погибли четыре человека
При пожаре в Калужской области погибли четыре человека - РИА Новости, 27.09.2025
При пожаре в Калужской области погибли четыре человека
Трое детей и мужчина погибли при пожаре в Калужской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Трое детей и мужчина погибли при пожаре в Калужской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Сообщение о пожаре поступило по адресу: Боровский район, г. Боровск, ул. П.Шувалова, д. 9. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что загорание произошло в трехкомнатной квартире на 1 этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, наблюдалось сильное задымление в подъезде", - рассказали в пресс-службе.В МЧС отметили, что при тушении были обнаружены тела троих детей 15, шести и трех лет, а также 50-летнего мужчины. Также с верхних этажей с применением спасательных устройств были спасены шесть человек.Уточняется, что на месте работают психологи МЧС России."На данный момент пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров. К тушению привлекались 19 человек и семь единиц техники. Причину пожара установят дознаватели чрезвычайного ведомства", - заключили в пресс-службе.
При пожаре в Калужской области погибли четыре человека

При пожаре в Калужской области погибли четыре человека, включая троих детей

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Трое детей и мужчина погибли при пожаре в Калужской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Боровский район, г. Боровск, ул. П.Шувалова, д. 9. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что загорание произошло в трехкомнатной квартире на 1 этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, наблюдалось сильное задымление в подъезде", - рассказали в пресс-службе.
В МЧС отметили, что при тушении были обнаружены тела троих детей 15, шести и трех лет, а также 50-летнего мужчины. Также с верхних этажей с применением спасательных устройств были спасены шесть человек.
Уточняется, что на месте работают психологи МЧС России.
"На данный момент пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров. К тушению привлекались 19 человек и семь единиц техники. Причину пожара установят дознаватели чрезвычайного ведомства", - заключили в пресс-службе.
