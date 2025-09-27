Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье возбудили дело после стрельбы в автобусе - РИА Новости, 27.09.2025
18:38 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/chp-2044807673.html
В Подмосковье возбудили дело после стрельбы в автобусе
В Подмосковье возбудили дело после стрельбы в автобусе - РИА Новости, 27.09.2025
В Подмосковье возбудили дело после стрельбы в автобусе
Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении мужчины, который после конфликта с водителем несколько раз выстрелил в стекло автобуса в Наро-Фоминске в... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T18:38:00+03:00
2025-09-27T18:38:00+03:00
происшествия
россия
наро-фоминск
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/52/1517135255_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_77a55b58d0204ea1a496a18c95a9898c.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении мужчины, который после конфликта с водителем несколько раз выстрелил в стекло автобуса в Наро-Фоминске в Подмосковье, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "В дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу поступило сообщение о том, что неизвестный повредил стекло автобуса. Полицейскими предварительно установлено, что на автостанции, расположенной на ул. Курзенкова, после словесного конфликта с водителем автобуса мужчина несколько раз выстрелил в сторону автобуса. В результате инцидента пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники полиции установили нарушителя и доставили его в территориальный отдел. Им оказался 39-летний житель Москвы, у которого изъяли пневматический пистолет. "Следователем следственного управления УМВД России по Наро-Фоминскому г.о. в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - заключили в ведомстве.
происшествия, россия, наро-фоминск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Наро-Фоминск, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье возбудили дело после стрельбы в автобусе

В Наро-Фоминске мужчина несколько раз выстрелил в стекло автобуса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении мужчины, который после конфликта с водителем несколько раз выстрелил в стекло автобуса в Наро-Фоминске в Подмосковье, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"В дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу поступило сообщение о том, что неизвестный повредил стекло автобуса. Полицейскими предварительно установлено, что на автостанции, расположенной на ул. Курзенкова, после словесного конфликта с водителем автобуса мужчина несколько раз выстрелил в сторону автобуса. В результате инцидента пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции установили нарушителя и доставили его в территориальный отдел. Им оказался 39-летний житель Москвы, у которого изъяли пневматический пистолет.
"Следователем следственного управления УМВД России по Наро-Фоминскому г.о. в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - заключили в ведомстве.
Медицинский работник в больнице - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на двух санитарок
24 сентября, 17:16
 
ПроисшествияРоссияНаро-ФоминскМосковская область (Подмосковье)
 
 
