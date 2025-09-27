https://ria.ru/20250927/chp-2044807673.html

В Подмосковье возбудили дело после стрельбы в автобусе

В Подмосковье возбудили дело после стрельбы в автобусе - РИА Новости, 27.09.2025

В Подмосковье возбудили дело после стрельбы в автобусе

27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении мужчины, который после конфликта с водителем несколько раз выстрелил в стекло автобуса в Наро-Фоминске в Подмосковье, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "В дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу поступило сообщение о том, что неизвестный повредил стекло автобуса. Полицейскими предварительно установлено, что на автостанции, расположенной на ул. Курзенкова, после словесного конфликта с водителем автобуса мужчина несколько раз выстрелил в сторону автобуса. В результате инцидента пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники полиции установили нарушителя и доставили его в территориальный отдел. Им оказался 39-летний житель Москвы, у которого изъяли пневматический пистолет. "Следователем следственного управления УМВД России по Наро-Фоминскому г.о. в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - заключили в ведомстве.

