В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 27.09.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении. Сигнал об опасности поступил в 14.39 мск.
республика крым
россия
безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России.
"Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.
Сигнал об опасности поступил в 14.39 мск.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Иванопольем в ДНР
14:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
