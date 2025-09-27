https://ria.ru/20250927/chp-2044783682.html

В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.09.2025

В Крыму объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T14:46:00+03:00

2025-09-27T14:46:00+03:00

2025-09-27T14:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении. Сигнал об опасности поступил в 14.39 мск.

республика крым

россия

2025

Новости

безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия