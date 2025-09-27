https://ria.ru/20250927/chp-2044783682.html
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении. Сигнал об опасности поступил в 14.39 мск.
