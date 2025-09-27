Рейтинг@Mail.ru
Чекунков рассказал о взаимодействии Японии и Южной Кореи на уровне МСП
17:42 27.09.2025
Чекунков рассказал о взаимодействии Японии и Южной Кореи на уровне МСП
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Япония и Южная Корея довольно активно взаимодействуют с Россией на уровне малого и среднего бизнеса, отношения на человеческом уровне остаются позитивными, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Хотя и Корея, и Япония последние пару лет занимают несколько недружественные нам позиции, тем не менее, на среднем уровне, на уровне малого, среднего бизнеса довольно много взаимодействия происходит, и отношения на человеческом уровне достаточно позитивные", - сказал Чекунков во время выступления на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках форума "Международная атомная неделя" (World Atomic Week). Он отметил, что это сотрудничество, которому уже много столетий, продолжится и будет развиваться на взаимной выгоде России и соседних стран.
Алексей Чекунков
Алексей Чекунков. Архивное фото
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 в порту Пригородное
Япония и Южная Корея покупают СПГ с проекта "Сахалин-2", заявил Лимаренко
11 июня, 02:24
 
