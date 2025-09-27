https://ria.ru/20250927/chekunki-2044802579.html

Чекунков рассказал о взаимодействии Японии и Южной Кореи на уровне МСП

2025-09-27T17:42:00+03:00

япония

россия

южная корея

алексей чекунков

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023813732_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_af7885d38bf9ee5a5922d52e69edfb99.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Япония и Южная Корея довольно активно взаимодействуют с Россией на уровне малого и среднего бизнеса, отношения на человеческом уровне остаются позитивными, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Хотя и Корея, и Япония последние пару лет занимают несколько недружественные нам позиции, тем не менее, на среднем уровне, на уровне малого, среднего бизнеса довольно много взаимодействия происходит, и отношения на человеческом уровне достаточно позитивные", - сказал Чекунков во время выступления на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках форума "Международная атомная неделя" (World Atomic Week). Он отметил, что это сотрудничество, которому уже много столетий, продолжится и будет развиваться на взаимной выгоде России и соседних стран.

2025

Варвара Скокшина

