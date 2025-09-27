https://ria.ru/20250927/chekunki-2044802579.html
Чекунков рассказал о взаимодействии Японии и Южной Кореи на уровне МСП
Чекунков рассказал о взаимодействии Японии и Южной Кореи на уровне МСП - РИА Новости, 27.09.2025
Чекунков рассказал о взаимодействии Японии и Южной Кореи на уровне МСП
Япония и Южная Корея довольно активно взаимодействуют с Россией на уровне малого и среднего бизнеса, отношения на человеческом уровне остаются позитивными,... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T17:42:00+03:00
2025-09-27T17:42:00+03:00
2025-09-27T17:42:00+03:00
япония
россия
южная корея
алексей чекунков
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023813732_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_af7885d38bf9ee5a5922d52e69edfb99.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Япония и Южная Корея довольно активно взаимодействуют с Россией на уровне малого и среднего бизнеса, отношения на человеческом уровне остаются позитивными, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Хотя и Корея, и Япония последние пару лет занимают несколько недружественные нам позиции, тем не менее, на среднем уровне, на уровне малого, среднего бизнеса довольно много взаимодействия происходит, и отношения на человеческом уровне достаточно позитивные", - сказал Чекунков во время выступления на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках форума "Международная атомная неделя" (World Atomic Week). Он отметил, что это сотрудничество, которому уже много столетий, продолжится и будет развиваться на взаимной выгоде России и соседних стран.
https://ria.ru/20250611/limarenko-2022147190.html
япония
россия
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023813732_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_338d3ee690fe6d7fc7f44e3951066346.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, южная корея, алексей чекунков, экономика
Япония, Россия, Южная Корея, Алексей Чекунков, Экономика
Чекунков рассказал о взаимодействии Японии и Южной Кореи на уровне МСП
Чекунков: Япония и Южная Корея активно взаимодействуют с Россией на уровне МСП