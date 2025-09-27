Британский журналист неожиданно высказался о России
Обозреватель Spectator восхитился безопасностью в РФ по сравнению с Британией
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Обозреватель в британском журнале Spectator Джеймс Делингпол восхитился безопасностью на улицах в России по сравнению с Великобританией, а также развитой российской инфраструктурой и уровнем жизни людей.
"Россия прекрасна... Улицы чистые и безопасные, нет опасности столкнуться с поножовщиной или кражей мобильных телефонов, как в Лондоне. Общественный транспорт работает (а московское метро с его красивыми... станциями - лучшее в мире), есть крытые рынки, где продают вкуснейшие органические продукты (от парного молока до свежей рыбы, от гранатов до лесных грибов). Люди сдержанны, но вежливы, задумчивы и зачастую очень культурны, и, судя по суете в многочисленных отличных ресторанах на "Арбате" и "Большой Никитской", состояние экономики и вполовину не так плохо, как нас заставляли думать", - пишет Делингпол в публикации издания.
В середине сентября 2024 года на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявила, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии.
