Британский журналист неожиданно высказался о России - РИА Новости, 27.09.2025
23:08 27.09.2025 (обновлено: 23:15 27.09.2025)
Британский журналист неожиданно высказался о России
в мире
россия
великобритания
лондон
spectator
оон
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Обозреватель в британском журнале Spectator Джеймс Делингпол восхитился безопасностью на улицах в России по сравнению с Великобританией, а также развитой российской инфраструктурой и уровнем жизни людей. "Россия прекрасна... Улицы чистые и безопасные, нет опасности столкнуться с поножовщиной или кражей мобильных телефонов, как в Лондоне. Общественный транспорт работает (а московское метро с его красивыми... станциями - лучшее в мире), есть крытые рынки, где продают вкуснейшие органические продукты (от парного молока до свежей рыбы, от гранатов до лесных грибов). Люди сдержанны, но вежливы, задумчивы и зачастую очень культурны, и, судя по суете в многочисленных отличных ресторанах на "Арбате" и "Большой Никитской", состояние экономики и вполовину не так плохо, как нас заставляли думать", - пишет Делингпол в публикации издания. В середине сентября 2024 года на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявила, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии.
в мире, россия, великобритания, лондон, spectator, оон
В мире, Россия, Великобритания, Лондон, Spectator, ООН
Британский журналист неожиданно высказался о России

Обозреватель Spectator восхитился безопасностью в РФ по сравнению с Британией

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВечерняя Москва
Вечерняя Москва - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вечерняя Москва. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Обозреватель в британском журнале Spectator Джеймс Делингпол восхитился безопасностью на улицах в России по сравнению с Великобританией, а также развитой российской инфраструктурой и уровнем жизни людей.
«
"Россия прекрасна... Улицы чистые и безопасные, нет опасности столкнуться с поножовщиной или кражей мобильных телефонов, как в Лондоне. Общественный транспорт работает (а московское метро с его красивыми... станциями - лучшее в мире), есть крытые рынки, где продают вкуснейшие органические продукты (от парного молока до свежей рыбы, от гранатов до лесных грибов). Люди сдержанны, но вежливы, задумчивы и зачастую очень культурны, и, судя по суете в многочисленных отличных ресторанах на "Арбате" и "Большой Никитской", состояние экономики и вполовину не так плохо, как нас заставляли думать", - пишет Делингпол в публикации издания.
В середине сентября 2024 года на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявила, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии.
Прохожая на одной из улиц - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Переехавший в Россию британец сравнил страну с родиной
28 февраля, 20:02
 
