В небе над Норвегией заметили беспилотник - РИА Новости, 27.09.2025
19:52 27.09.2025 (обновлено: 20:24 27.09.2025)
В небе над Норвегией заметили беспилотник
В небе над Норвегией заметили беспилотник - РИА Новости, 27.09.2025
В небе над Норвегией заметили беспилотник
Беспилотник обнаружен в небе Норвегии у авиабазы в Эрланде, утверждает телерадиокомпания NRK. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Беспилотник обнаружен в небе Норвегии у авиабазы в Эрланде, утверждает телерадиокомпания NRK. "В полицию поступило сообщение о том, что у базы военных самолётов ВВС Норвегии в Эрланде был замечен беспилотник", - говорится в сообщении. На этой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются режиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
В небе над Норвегией заметили беспилотник

NRK: в небе над Норвегией у авиабазы в Эрланде заметили беспилотник

© Fotolia / mmuenzlФлаг на норвежской границе
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Fotolia / mmuenzl
Флаг на норвежской границе. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Беспилотник обнаружен в небе Норвегии у авиабазы в Эрланде, утверждает телерадиокомпания NRK.
"В полицию поступило сообщение о том, что у базы военных самолётов ВВС Норвегии в Эрланде был замечен беспилотник", - говорится в сообщении.
На этой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.
Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются режиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Полиция в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Датская полиция прокомментировала инцидент с БПЛА у аэропорта Копенгагена
