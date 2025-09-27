В небе над Норвегией заметили беспилотник
NRK: в небе над Норвегией у авиабазы в Эрланде заметили беспилотник
Флаг на норвежской границе. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Беспилотник обнаружен в небе Норвегии у авиабазы в Эрланде, утверждает телерадиокомпания NRK.
"В полицию поступило сообщение о том, что у базы военных самолётов ВВС Норвегии в Эрланде был замечен беспилотник", - говорится в сообщении.
На этой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.
Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются режиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.