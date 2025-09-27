Рейтинг@Mail.ru
Власти Дании заявили об обнаружении в небе беспилотников - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/bpla-2044777354.html
Власти Дании заявили об обнаружении в небе беспилотников
Власти Дании заявили об обнаружении в небе беспилотников - РИА Новости, 27.09.2025
Власти Дании заявили об обнаружении в небе беспилотников
Власти Дании заявили об обнаружении в небе страны беспилотников у авиабазы Каруп и "нескольких других объектов" датских вооружённых сил в ночь на субботу,... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T13:32:00+03:00
2025-09-27T13:32:00+03:00
в мире
дания
россия
копенгаген
метте фредериксен
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975894962_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_83d4906b0c411d8c3a65059fafe5c465.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти Дании заявили об обнаружении в небе страны беспилотников у авиабазы Каруп и "нескольких других объектов" датских вооружённых сил в ночь на субботу, утверждает издание BT со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление датских ВС. "ВС Дании могут подтвердить, что прошлой ночью беспилотники были замечены на нескольких объектах вооружённых сил", - приводит издание заявление вооружённых сил, добавляя, что датская полиция также сообщила о беспилотниках у авиабазы Каруп. По данным газеты, в Карупе, помимо прочего, базируются вертолёты ВС Дании. Кроме того, как сообщили агентству Франс Пресс в датской полиции, "инцидент продолжался несколько часов". Отмечается, что происхождение беспилотников полиция не прокомментировала. На этой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются режиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
https://ria.ru/20250927/evropa-2044761551.html
https://ria.ru/20250927/evropa-2044710145.html
дания
россия
копенгаген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975894962_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8416be8539d0d931c0480b12b0aa62e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, россия, копенгаген, метте фредериксен, дмитрий песков
В мире, Дания, Россия, Копенгаген, Метте Фредериксен, Дмитрий Песков
Власти Дании заявили об обнаружении в небе беспилотников

Власти Дании заявили об обнаружении БПЛА в небе над несколькими объектами ВС

© AP Photo / Sergei GritsДатский полицейский
Датский полицейский - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Датский полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти Дании заявили об обнаружении в небе страны беспилотников у авиабазы Каруп и "нескольких других объектов" датских вооружённых сил в ночь на субботу, утверждает издание BT со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление датских ВС.
"ВС Дании могут подтвердить, что прошлой ночью беспилотники были замечены на нескольких объектах вооружённых сил", - приводит издание заявление вооружённых сил, добавляя, что датская полиция также сообщила о беспилотниках у авиабазы Каруп.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
МИД России высказался об идее "стены дронов" в Европе
11:05
По данным газеты, в Карупе, помимо прочего, базируются вертолёты ВС Дании.
Кроме того, как сообщили агентству Франс Пресс в датской полиции, "инцидент продолжался несколько часов". Отмечается, что происхождение беспилотников полиция не прокомментировала.
На этой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.
Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются режиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Теперь только война: раскрыт план за атаками "русских" дронов на Европу
08:00
 
В миреДанияРоссияКопенгагенМетте ФредериксенДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала