БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию в Чувашии
2025-09-27T08:30:00+03:00
происшествия
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
украина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. БПЛА нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии, пострадавших нет, целостность объекта не нарушена, ущерб незначительный, сообщил глава республики Олег Николаев."Сегодня утром на территории Чувашской республики была зафиксирована попытка применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Удар нанесён по нефтеперекачивающей станции возле деревни Конары Цивильского округа", - написал Николаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что пострадавших нет, как и угрозы для населения."Целостность объекта не нарушена. Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена", - сообщил глава Чувашии.По его словам, система экстренного реагирования работает в усиленном режиме. "Мы держим ситуацию под полным контролем и принимаем все необходимые меры для безопасности региона и жителей", - заверил глава региона.
