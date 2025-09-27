Рейтинг@Mail.ru
БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию в Чувашии
08:30 27.09.2025 (обновлено: 08:40 27.09.2025)
БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию в Чувашии
БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию в Чувашии - РИА Новости, 27.09.2025
БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию в Чувашии
БПЛА нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии, пострадавших нет, целостность объекта не нарушена, ущерб незначительный, сообщил глава республики Олег РИА Новости, 27.09.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. БПЛА нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии, пострадавших нет, целостность объекта не нарушена, ущерб незначительный, сообщил глава республики Олег Николаев."Сегодня утром на территории Чувашской республики была зафиксирована попытка применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Удар нанесён по нефтеперекачивающей станции возле деревни Конары Цивильского округа", - написал Николаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что пострадавших нет, как и угрозы для населения."Целостность объекта не нарушена. Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена", - сообщил глава Чувашии.По его словам, система экстренного реагирования работает в усиленном режиме. "Мы держим ситуацию под полным контролем и принимаем все необходимые меры для безопасности региона и жителей", - заверил глава региона.
происшествия, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), украина
Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Украина
БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию в Чувашии

БПЛА нанес незначительный ущерб нефтеперекачивающей станции в Чувашии

Фрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. БПЛА нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии, пострадавших нет, целостность объекта не нарушена, ущерб незначительный, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Сегодня утром на территории Чувашской республики была зафиксирована попытка применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Удар нанесён по нефтеперекачивающей станции возле деревни Конары Цивильского округа", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавших нет, как и угрозы для населения.
"Целостность объекта не нарушена. Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена", - сообщил глава Чувашии.
По его словам, система экстренного реагирования работает в усиленном режиме. "Мы держим ситуацию под полным контролем и принимаем все необходимые меры для безопасности региона и жителей", - заверил глава региона.
