Войска "Юга" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Войска "Юга" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 27.09.2025

Войска "Юга" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами и... РИА Новости, 27.09.2025

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами и микроавтобус украинских войск на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач на краматорско-дружковском направлении операторы FPV-дронов уничтожили пункт управления БПЛА противника. В ходе разведки была обнаружена площадка для запуска БПЛА противника. Разведчики передали координаты операторам FPV-дронов. Несколькими попаданиями в цель ПУ БПЛА был уничтожен… Также операторы БПЛА уничтожили микроавтобус ВСУ", – говорится в сообщении.

2025

