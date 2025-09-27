https://ria.ru/20250927/bpla-2044747312.html
Войска "Юга" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
2025-09-27T08:05:00+03:00
2025-09-27T08:05:00+03:00
2025-09-27T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044749501_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11d4664d78fc764a764839666f8d3fa3.jpg
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами и микроавтобус украинских войск на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач на краматорско-дружковском направлении операторы FPV-дронов уничтожили пункт управления БПЛА противника. В ходе разведки была обнаружена площадка для запуска БПЛА противника. Разведчики передали координаты операторам FPV-дронов. Несколькими попаданиями в цель ПУ БПЛА был уничтожен… Также операторы БПЛА уничтожили микроавтобус ВСУ", – говорится в сообщении.
Новости
ru-RU
Уничтожение пункта управления БПЛА и микроавтобуса ВСУ
Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА и микроавтобус украинских войск на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны.
2025-09-27T08:05
true
PT1M49S
