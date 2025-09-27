https://ria.ru/20250927/bespilotniki-2044838696.html

Над российскими регионами сбили 11 украинских дронов

Над российскими регионами сбили 11 украинских дронов

Средства ПВО с 20.00 до 23.00 мск сбили 11 украинских БПЛА над тремя регионам РФ, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 20.00 до 23.00 мск сбили 11 украинских БПЛА над тремя регионам РФ, сообщило Минобороны РФ в субботу."Двадцать седьмого сентября с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть – над территорией Ростовской области, три – над территорией Курской области и два – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

