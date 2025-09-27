Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами сбили 11 украинских дронов - РИА Новости, 27.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 27.09.2025 (обновлено: 23:10 27.09.2025)
Над российскими регионами сбили 11 украинских дронов
Средства ПВО с 20.00 до 23.00 мск сбили 11 украинских БПЛА над тремя регионам РФ, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 27.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
пво
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
безопасность
ростовская область
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 20.00 до 23.00 мск сбили 11 украинских БПЛА над тремя регионам РФ, сообщило Минобороны РФ в субботу.&quot;Двадцать седьмого сентября с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть – над территорией Ростовской области, три – над территорией Курской области и два – над территорией Белгородской области&quot;, - говорится в сообщении.
россия, пво, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, безопасность, ростовская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, ПВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Ростовская область, Курская область
© РИА Новости / Евгений Биятов | Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 20.00 до 23.00 мск сбили 11 украинских БПЛА над тремя регионам РФ, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"Двадцать седьмого сентября с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть – над территорией Ростовской области, три – над территорией Курской области и два – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
