В трех европейских странах заявили о замеченных в субботу беспилотниках
21:03 27.09.2025 (обновлено: 22:34 27.09.2025)
В трех европейских странах заявили о замеченных в субботу беспилотниках
В трех европейских странах заявили о замеченных в субботу беспилотниках
В Норвегии, Нидерландах и Литве сообщили о замеченных в субботу беспилотниках. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Норвегии, Нидерландах и Литве сообщили о замеченных в субботу беспилотниках.Нидерланды В аэропорту Схипхол под Амстердамом закрыли взлетно-посадочную полосу на 45 минут из-за дрона, сообщила телерадиовещательная корпорация NOS. По информации военной полиции, около 12:10 часов в службу управления воздушным движением поступило несколько сообщений от пилотов, которые видели дрон на высоте около 150 метров.В этом районе провели обыск, но так и не обнаружили ни беспилотника, ни того, кто его запустил. Рейсы перенаправили на соседнюю полосу Званенбургбан.Позже полиция допустила, что это мог быть воздушный шар. Литва В Вильнюсском международном аэропорту задержали семь авиарейсов из-за беспилотников, сообщила Etaplius.Отмечается, что рядом с воздушной гаванью заметили три беспилотника, из-за чего пришлось отложить четыре взлета и три прибытия самолетов.Подчеркивается, что похожий инцидент ранее произошел 9 и 11 сентября.НорвегияКак утверждает телерадиокомпания NRK, в Норвегии БПЛА обнаружили в небе у авиабазы в Эрланде. Других подробностей не приводится. Как подчеркнул в субботу Сергей Лавров, Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах Европы и странах НАТО.
В трех европейских странах заявили о замеченных в субботу беспилотниках

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Норвегии, Нидерландах и Литве сообщили о замеченных в субботу беспилотниках.

Нидерланды

В аэропорту Схипхол под Амстердамом закрыли взлетно-посадочную полосу на 45 минут из-за дрона, сообщила телерадиовещательная корпорация NOS.
По информации военной полиции, около 12:10 часов в службу управления воздушным движением поступило несколько сообщений от пилотов, которые видели дрон на высоте около 150 метров.
В этом районе провели обыск, но так и не обнаружили ни беспилотника, ни того, кто его запустил. Рейсы перенаправили на соседнюю полосу Званенбургбан.
Позже полиция допустила, что это мог быть воздушный шар.
Литва

В Вильнюсском международном аэропорту задержали семь авиарейсов из-за беспилотников, сообщила Etaplius.
Отмечается, что рядом с воздушной гаванью заметили три беспилотника, из-за чего пришлось отложить четыре взлета и три прибытия самолетов.
Подчеркивается, что похожий инцидент ранее произошел 9 и 11 сентября.
Норвегия

Как утверждает телерадиокомпания NRK, в Норвегии БПЛА обнаружили в небе у авиабазы в Эрланде. Других подробностей не приводится.
Как подчеркнул в субботу Сергей Лавров, Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах Европы и странах НАТО.
