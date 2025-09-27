https://ria.ru/20250927/bespilotniki-2044826481.html

В трех европейских странах заявили о замеченных в субботу беспилотниках

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Норвегии, Нидерландах и Литве сообщили о замеченных в субботу беспилотниках.Нидерланды В аэропорту Схипхол под Амстердамом закрыли взлетно-посадочную полосу на 45 минут из-за дрона, сообщила телерадиовещательная корпорация NOS. По информации военной полиции, около 12:10 часов в службу управления воздушным движением поступило несколько сообщений от пилотов, которые видели дрон на высоте около 150 метров.В этом районе провели обыск, но так и не обнаружили ни беспилотника, ни того, кто его запустил. Рейсы перенаправили на соседнюю полосу Званенбургбан.Позже полиция допустила, что это мог быть воздушный шар. Литва В Вильнюсском международном аэропорту задержали семь авиарейсов из-за беспилотников, сообщила Etaplius.Отмечается, что рядом с воздушной гаванью заметили три беспилотника, из-за чего пришлось отложить четыре взлета и три прибытия самолетов.Подчеркивается, что похожий инцидент ранее произошел 9 и 11 сентября.НорвегияКак утверждает телерадиокомпания NRK, в Норвегии БПЛА обнаружили в небе у авиабазы в Эрланде. Других подробностей не приводится. Как подчеркнул в субботу Сергей Лавров, Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах Европы и странах НАТО.

