В трех европейских странах заявили о замеченных в субботу беспилотниках

2025-09-27T21:03:00+03:00
2025-09-27T21:03:00+03:00
2025-09-27T22:34:00+03:00
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Норвегии, Нидерландах и Литве сообщили о замеченных в субботу беспилотниках.
В аэропорту Схипхол под Амстердамом
закрыли взлетно-посадочную полосу на 45 минут из-за дрона, сообщила телерадиовещательная корпорация NOS.
По информации военной полиции, около 12:10 часов в службу управления воздушным движением поступило несколько сообщений от пилотов, которые видели дрон на высоте около 150 метров.
В этом районе провели обыск, но так и не обнаружили ни беспилотника, ни того, кто его запустил. Рейсы перенаправили на соседнюю полосу Званенбургбан.
Позже полиция допустила, что это мог быть воздушный шар.
В Вильнюсском международном аэропорту задержали семь авиарейсов из-за беспилотников, сообщила Etaplius.
Отмечается, что рядом с воздушной гаванью заметили три беспилотника, из-за чего пришлось отложить четыре взлета и три прибытия самолетов.
Подчеркивается, что похожий инцидент ранее произошел 9 и 11 сентября.
Как утверждает телерадиокомпания NRK, в Норвегии БПЛА обнаружили в небе у авиабазы в Эрланде. Других подробностей не приводится.
Как подчеркнул в субботу Сергей Лавров
, Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах Европы и странах НАТО.