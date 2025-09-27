Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила десять беспилотников над тремя областями - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 27.09.2025 (обновлено: 14:15 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/bespilotniki-2044780843.html
ПВО сбила десять беспилотников над тремя областями
ПВО сбила десять беспилотников над тремя областями - РИА Новости, 27.09.2025
ПВО сбила десять беспилотников над тремя областями
Средства ПВО с 08.00 мск до 13.00 мск сбили десять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T14:09:00+03:00
2025-09-27T14:15:00+03:00
брянская область
россия
белгородская область
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 08.00 мск до 13.00 мск сбили десять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило в субботу Минобороны РФ."Двадцать седьмого сентября с 08.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и два – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250927/pvo-2044768764.html
брянская область
россия
белгородская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, россия, белгородская область, курская область
Брянская область, Россия, Белгородская область, Курская область
ПВО сбила десять беспилотников над тремя областями

ПВО сбила десять беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 08.00 мск до 13.00 мск сбили десять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Двадцать седьмого сентября с 08.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и два – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении ведомства.
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 группировки войск Центр в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Средства ПВО сбили 131 беспилотник ВСУ
12:10
 
Брянская областьРоссияБелгородская областьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала