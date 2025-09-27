https://ria.ru/20250927/bespilotniki-2044780843.html

ПВО сбила десять беспилотников над тремя областями

ПВО сбила десять беспилотников над тремя областями - РИА Новости, 27.09.2025

ПВО сбила десять беспилотников над тремя областями

Средства ПВО с 08.00 мск до 13.00 мск сбили десять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T14:09:00+03:00

2025-09-27T14:09:00+03:00

2025-09-27T14:15:00+03:00

брянская область

россия

белгородская область

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 08.00 мск до 13.00 мск сбили десять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило в субботу Минобороны РФ."Двадцать седьмого сентября с 08.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и два – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250927/pvo-2044768764.html

брянская область

россия

белгородская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, россия, белгородская область, курская область