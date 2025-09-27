https://ria.ru/20250927/bespilotniki-2044780843.html
ПВО сбила десять беспилотников над тремя областями
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 08.00 мск до 13.00 мск сбили десять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило в субботу Минобороны РФ."Двадцать седьмого сентября с 08.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и два – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении ведомства.
