В Астраханской области сбили восемь беспилотников - РИА Новости, 27.09.2025
11:47 27.09.2025 (обновлено: 11:50 27.09.2025)
В Астраханской области сбили восемь беспилотников
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Восемь беспилотников уничтожены на территории Астраханской области, целью стали объекты промышленного сектора, локальные возгорания ликвидированы, пострадавших нет, сообщает губернатор Игорь Бабушкин."Сегодня над территорией Астраханской области дежурными средствами системы противодействия беспилотным атакам региона уничтожены восемь БПЛА", - написал он в Telegram-канале.Он отметил, что целью ВСУ снова стали объекты промышленного сектора региона. Уточняется, что при падении части обломков зафиксированы локальные возгорания, которые были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет.
2025
Варвара Скокшина
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Восемь беспилотников уничтожены на территории Астраханской области, целью стали объекты промышленного сектора, локальные возгорания ликвидированы, пострадавших нет, сообщает губернатор Игорь Бабушкин.
"Сегодня над территорией Астраханской области дежурными средствами системы противодействия беспилотным атакам региона уничтожены восемь БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что целью ВСУ снова стали объекты промышленного сектора региона. Уточняется, что при падении части обломков зафиксированы локальные возгорания, которые были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет.
