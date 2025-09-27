https://ria.ru/20250927/bespilotniki-2044766558.html
В Астраханской области сбили восемь беспилотников
В Астраханской области сбили восемь беспилотников - РИА Новости, 27.09.2025
В Астраханской области сбили восемь беспилотников
Восемь беспилотников уничтожены на территории Астраханской области, целью стали объекты промышленного сектора, локальные возгорания ликвидированы, пострадавших... РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Восемь беспилотников уничтожены на территории Астраханской области, целью стали объекты промышленного сектора, локальные возгорания ликвидированы, пострадавших нет, сообщает губернатор Игорь Бабушкин."Сегодня над территорией Астраханской области дежурными средствами системы противодействия беспилотным атакам региона уничтожены восемь БПЛА", - написал он в Telegram-канале.Он отметил, что целью ВСУ снова стали объекты промышленного сектора региона. Уточняется, что при падении части обломков зафиксированы локальные возгорания, которые были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет.
