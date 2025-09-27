https://ria.ru/20250927/berlin-2044835082.html

В пропалестинском шествии в Берлине участвовали более ста тысяч человек

В пропалестинском шествии в Берлине участвовали более ста тысяч человек - РИА Новости, 28.09.2025

В пропалестинском шествии в Берлине участвовали более ста тысяч человек

Более ста тысяч человек в Берлине вышли на демонстрацию против войны в секторе Газа в субботу, это самая массовая пропалестинская акция в Германии с начала... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-27T22:17:00+03:00

2025-09-27T22:17:00+03:00

2025-09-28T11:11:00+03:00

в мире

израиль

германия

берлин (город)

левая (партия)

хамас

палестинская национальная администрация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044883209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4cc048ea0bba435e19346270483d3b15.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более ста тысяч человек в Берлине вышли на демонстрацию против войны в секторе Газа в субботу, это самая массовая пропалестинская акция в Германии с начала конфликта в Газе в 2023 году, передает агентство DPA со ссылкой на организаторов. Ранее портал t-online передавал, что на столичные улицы вышли около 20 тысяч человек. Организаторами шествий стало объединение около 50 организаций и движений, включая Левую партию Германии. Участники требуют остановки поставок немецких вооружений Израилю, предоставления Газе гуманитарной помощи и введения Евросоюзом санкций против Израиля. "Приблизительно через два года с начала войны в Газе в протесте в Берлине приняло участие рекордное для Германии число людей. Организаторы говорят о более чем 100 тысячах человек", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на организаторов. Примечательно, что полиция оценивает число протестующих приблизительно в 60 тысяч, однако даже при такой оценке акцию всё еще можно считать самой массовой пропалестинской демонстрацией в ФРГ - предыдущее самое масштабное шествие, которое прошло в Берлине этим летом, набрало 50 тысяч участников. Правоохранители отметили, что субботняя демонстрация прошла "в целом мирно". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 65 тысяч, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуются более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

https://ria.ru/20250927/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250927/erdogan-2044788804.html

https://ria.ru/20250927/strany-2044756836.html

израиль

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, германия, берлин (город), левая (партия), хамас, палестинская национальная администрация