https://ria.ru/20250927/berlin-2044835082.html
В пропалестинском шествии в Берлине участвовали более ста тысяч человек
В пропалестинском шествии в Берлине участвовали более ста тысяч человек - РИА Новости, 28.09.2025
В пропалестинском шествии в Берлине участвовали более ста тысяч человек
Более ста тысяч человек в Берлине вышли на демонстрацию против войны в секторе Газа в субботу, это самая массовая пропалестинская акция в Германии с начала... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-27T22:17:00+03:00
2025-09-27T22:17:00+03:00
2025-09-28T11:11:00+03:00
в мире
израиль
германия
берлин (город)
левая (партия)
хамас
палестинская национальная администрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044883209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4cc048ea0bba435e19346270483d3b15.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более ста тысяч человек в Берлине вышли на демонстрацию против войны в секторе Газа в субботу, это самая массовая пропалестинская акция в Германии с начала конфликта в Газе в 2023 году, передает агентство DPA со ссылкой на организаторов. Ранее портал t-online передавал, что на столичные улицы вышли около 20 тысяч человек. Организаторами шествий стало объединение около 50 организаций и движений, включая Левую партию Германии. Участники требуют остановки поставок немецких вооружений Израилю, предоставления Газе гуманитарной помощи и введения Евросоюзом санкций против Израиля. "Приблизительно через два года с начала войны в Газе в протесте в Берлине приняло участие рекордное для Германии число людей. Организаторы говорят о более чем 100 тысячах человек", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на организаторов. Примечательно, что полиция оценивает число протестующих приблизительно в 60 тысяч, однако даже при такой оценке акцию всё еще можно считать самой массовой пропалестинской демонстрацией в ФРГ - предыдущее самое масштабное шествие, которое прошло в Берлине этим летом, набрало 50 тысяч участников. Правоохранители отметили, что субботняя демонстрация прошла "в целом мирно". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 65 тысяч, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуются более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
https://ria.ru/20250927/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250927/erdogan-2044788804.html
https://ria.ru/20250927/strany-2044756836.html
израиль
германия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044883209_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8d66f431b5746b00c2bea6db3894067.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, германия, берлин (город), левая (партия), хамас, палестинская национальная администрация
В мире, Израиль, Германия, Берлин (город), Левая (партия), ХАМАС, Палестинская национальная администрация
В пропалестинском шествии в Берлине участвовали более ста тысяч человек
В Берлине прошла самая массовая пропалестинская акция с начала конфликта в Газе
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более ста тысяч человек в Берлине вышли на демонстрацию против войны в секторе Газа в субботу, это самая массовая пропалестинская акция в Германии с начала конфликта в Газе в 2023 году, передает агентство DPA со ссылкой на организаторов.
Ранее портал t-online передавал, что на столичные улицы вышли около 20 тысяч человек. Организаторами шествий стало объединение около 50 организаций и движений, включая Левую партию Германии
. Участники требуют остановки поставок немецких вооружений Израилю
, предоставления Газе гуманитарной помощи и введения Евросоюзом санкций против Израиля.
«
"Приблизительно через два года с начала войны в Газе в протесте в Берлине
приняло участие рекордное для Германии число людей. Организаторы говорят о более чем 100 тысячах человек", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на организаторов.
Примечательно, что полиция оценивает число протестующих приблизительно в 60 тысяч, однако даже при такой оценке акцию всё еще можно считать самой массовой пропалестинской демонстрацией в ФРГ - предыдущее самое масштабное шествие, которое прошло в Берлине этим летом, набрало 50 тысяч участников. Правоохранители отметили, что субботняя демонстрация прошла "в целом мирно".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 65 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации
Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуются более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.