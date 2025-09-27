https://ria.ru/20250927/berlin-2044811036.html

В Берлине прошла многотысячная акция против войны Израиля в Газе

В Берлине прошла многотысячная акция против войны Израиля в Газе - РИА Новости, 27.09.2025

В Берлине прошла многотысячная акция против войны Израиля в Газе

Около 20 тысяч человек вышли на улицы столицы ФРГ в субботу, протестуя против ведения Израилем боевых действий в секторе Газа, передает портал t-online.

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Около 20 тысяч человек вышли на улицы столицы ФРГ в субботу, протестуя против ведения Израилем боевых действий в секторе Газа, передает портал t-online. "В субботу в Берлине около 20 тысяч человек протестовали против ведения войны Израилем в секторе Газа", - говорится в материале. Организаторами шествий стало объединение около 50 организаций и движений, включая "Левую" партию Германии, пишет портал. По его информации, участники требуют остановки поставок немецких вооружений Израилю, предоставления Газе гуманитарной помощи и введения Евросоюзом санкций против Израиля. "Канцлер и министры говорят, но они не действуют… Они молчат о геноциде и делают себя соучастниками", - приводит портал отрывок из речи сопредседателя "Левой" партии Инес Швердтнер перед собравшимися. Многие протестующие скандировали пропалестинские лозунги и несли флаги Палестины, отмечается в статье. Около 1,8 тысячи правоохранителей из нескольких регионов обеспечивают порядок на улицах Берлина в связи с протестами, сообщила столичная полиция на странице в социальной сети X. В ходе протестов были замечены лозунги и знаки "антиконституционных и террористических организаций", уточняется в одной из публикаций. В результате выявления многочисленных нарушений законодательства одно из шествий пришлось прервать, ведутся задержания ряда отказавшихся уходить демонстрантов, пишут правоохранители. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.

