Защита обжалует решение об аресте Бальбека
Защита обжалует решение об аресте Бальбека - РИА Новости, 27.09.2025
Защита обжалует решение об аресте Бальбека
2025-09-27
2025-09-27T13:28:00+03:00
2025-09-27T13:28:00+03:00
2025-09-27T13:28:00+03:00
происшествия
краснодар
руслан бальбек
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043515209_0:0:2251:1267_1920x0_80_0_0_4d5bfb8f908c82703f6f4a39b6e35c6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Защита обжалует решение об аресте экс-депутата Госдумы и бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, сообщил РИА Новости адвокат одной из двух обвиняемых, проходящих по делу с экс-депутатом, Алексей Анохин. Бальбек, объявленный ранее в федеральный розыск, задержан 22 сентября в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики. Судом экс-депутат заключен под стражу. Ему вменяют две уголовные статьи: клевета и неправомерный доступ к компьютерной информации."На меру пресечения защитой Руслана Бальбека будет подана кассационная жалоба", - сказал Анохин. По его словам, жалобу подадут в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре, который ранее отменил меру пресечения в виде содержания под стражей двум другим обвиняемым, проходящим вместе с Бальбеком по делу о клевете. "Теперь суду предстоит разрешить этот же вопрос в отношении Бальбека", - подчеркнул адвокат.
краснодар
