Защита обжалует решение об аресте Бальбека

Защита обжалует решение об аресте Бальбека - РИА Новости, 27.09.2025

Защита обжалует решение об аресте Бальбека

Защита обжалует решение об аресте экс-депутата Госдумы и бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, сообщил РИА Новости адвокат одной из... РИА Новости, 27.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Защита обжалует решение об аресте экс-депутата Госдумы и бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, сообщил РИА Новости адвокат одной из двух обвиняемых, проходящих по делу с экс-депутатом, Алексей Анохин. Бальбек, объявленный ранее в федеральный розыск, задержан 22 сентября в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики. Судом экс-депутат заключен под стражу. Ему вменяют две уголовные статьи: клевета и неправомерный доступ к компьютерной информации."На меру пресечения защитой Руслана Бальбека будет подана кассационная жалоба", - сказал Анохин. По его словам, жалобу подадут в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре, который ранее отменил меру пресечения в виде содержания под стражей двум другим обвиняемым, проходящим вместе с Бальбеком по делу о клевете. "Теперь суду предстоит разрешить этот же вопрос в отношении Бальбека", - подчеркнул адвокат.

