27.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 27.09.2025
В Белгородской области три человека обратились за медпомощью после атак ВСУ
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Три мирных жителя Белгородской области обратились за медицинской помощью после атак ВСУ, по предварительной информации, у всех пострадавших баротравмы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. &quot;ВСУ нанесли очередные удары по территории нашей области. Уточнённая информация о последствиях ракетного обстрела Белгорода. За медицинской помощью обратились три мирных жителя. Шестнадцатилетний юноша и женщина в момент ракетного удара находились на улице, ещё одна женщина — в многоквартирном доме. По предварительной информации, у всех пострадавших баротравмы. Бригады скорой доставляют их в медицинские учреждения&quot;, - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что в Шебекинском округе в селе Первое Цепляево в результате атаки дрона повреждён автомобиль. На участке автодороги Белянка — Сурково двумя дронами атакован грузовой автомобиль — транспортное средство повреждено. В селе Белянка от удара двух беспилотников повреждены ограждение сельхозпредприятия и семь автомобилей. Село Муром также атаковано двумя дронами — повреждены гараж и легковой автомобиль. Кроме того, в городе Грайворон вследствие атак беспилотников повреждены административный и коммерческий объекты и три автомобиля. В селе Глотово от удара FPV-дрона пробита крыша дома. В селе Замостье в результате атаки дрона повреждены легковой автомобиль и забор частного домовладения. В селе Заречье-Первое от удара дрона посечён легковой автомобиль. Также, по словам Гладкова, в Белгородском районе в селе Ясные Зори от удара дрона получили повреждения коммерческий объект, хозпостройка и два легковых автомобиля. В селе Головино дроном атакованы два грузовых автомобиля — транспортные средства уничтожены огнём. В селе Бессоновка от атаки дрона сгорел легковой автомобиль. В посёлке Октябрьский беспилотник ударил по частному дому — повреждены кровля, фасад и хозпостройка. "В посёлке Красная Яруга вследствие ударов беспилотников загорелась сухая трава на территории предприятия — возгорание ликвидировано. От ещё одной атаки в частном домовладении посечён забор и выбиты окна в летней кухне. В Борисовском районе в посёлке Борисовка дрон нанёс удар по коммерческому объекту — повреждены фасад, оборудование и легковой автомобиль. В селе Березовка от удара FPV-дрона повреждён легковой автомобиль", - подчеркнул губернатор. Помимо этого, глава региона добавил, что в селе Борисовка Волоконовского района в результате детонации FPV-дрона выбиты окна, повреждены кровля и фасад надворной постройки. А в селе Солдатское Ракитянского района на территории социального объекта в двух помещениях повреждены остекление, фасады и крыши. Информация о последствиях уточняется.
Наталья Макарова
Гладков: три жителя Белгородской области обратились за медпомощью после атак ВСУ

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Три мирных жителя Белгородской области обратились за медицинской помощью после атак ВСУ, по предварительной информации, у всех пострадавших баротравмы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли очередные удары по территории нашей области. Уточнённая информация о последствиях ракетного обстрела Белгорода. За медицинской помощью обратились три мирных жителя. Шестнадцатилетний юноша и женщина в момент ракетного удара находились на улице, ещё одна женщина — в многоквартирном доме. По предварительной информации, у всех пострадавших баротравмы. Бригады скорой доставляют их в медицинские учреждения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в Шебекинском округе в селе Первое Цепляево в результате атаки дрона повреждён автомобиль. На участке автодороги Белянка — Сурково двумя дронами атакован грузовой автомобиль — транспортное средство повреждено. В селе Белянка от удара двух беспилотников повреждены ограждение сельхозпредприятия и семь автомобилей. Село Муром также атаковано двумя дронами — повреждены гараж и легковой автомобиль.
Кроме того, в городе Грайворон вследствие атак беспилотников повреждены административный и коммерческий объекты и три автомобиля. В селе Глотово от удара FPV-дрона пробита крыша дома. В селе Замостье в результате атаки дрона повреждены легковой автомобиль и забор частного домовладения. В селе Заречье-Первое от удара дрона посечён легковой автомобиль.
Также, по словам Гладкова, в Белгородском районе в селе Ясные Зори от удара дрона получили повреждения коммерческий объект, хозпостройка и два легковых автомобиля. В селе Головино дроном атакованы два грузовых автомобиля — транспортные средства уничтожены огнём. В селе Бессоновка от атаки дрона сгорел легковой автомобиль. В посёлке Октябрьский беспилотник ударил по частному дому — повреждены кровля, фасад и хозпостройка.
"В посёлке Красная Яруга вследствие ударов беспилотников загорелась сухая трава на территории предприятия — возгорание ликвидировано. От ещё одной атаки в частном домовладении посечён забор и выбиты окна в летней кухне. В Борисовском районе в посёлке Борисовка дрон нанёс удар по коммерческому объекту — повреждены фасад, оборудование и легковой автомобиль. В селе Березовка от удара FPV-дрона повреждён легковой автомобиль", - подчеркнул губернатор.
Помимо этого, глава региона добавил, что в селе Борисовка Волоконовского района в результате детонации FPV-дрона выбиты окна, повреждены кровля и фасад надворной постройки. А в селе Солдатское Ракитянского района на территории социального объекта в двух помещениях повреждены остекление, фасады и крыши.
Информация о последствиях уточняется.
