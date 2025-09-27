https://ria.ru/20250927/ataka-2044829363.html

Вся Запорожская область обесточена после атаки ВСУ

Вся Запорожская область обесточена после атаки ВСУ - РИА Новости, 28.09.2025

Вся Запорожская область обесточена после атаки ВСУ

Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-27T21:35:00+03:00

2025-09-27T21:35:00+03:00

2025-09-28T00:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вся Запорожская область осталась без света в результате атаки ВСУ на энергетические объекты, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Он уточнил, что произошло кратковременное отключение света из-за атаки боевиков ВСУ на энергетические объекты.Балицкий призвал жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания. Электроснабжение, по его словам, будет восстановлено в течение двух часов.Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская".Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. Ремонт основной линии невозможен из-за обстрелов ВСУ

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины