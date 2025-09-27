Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 27.09.2025 (обновлено: 00:45 28.09.2025)
Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-27T21:35:00+03:00
2025-09-28T00:45:00+03:00
запорожская область
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Вся Запорожская область обесточена после атаки ВСУ

Балицкий: Запорожская область осталась без света из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вся Запорожская область осталась без света в результате атаки ВСУ на энергетические объекты, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что произошло кратковременное отключение света из-за атаки боевиков ВСУ на энергетические объекты.
Балицкий призвал жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания. Электроснабжение, по его словам, будет восстановлено в течение двух часов.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская".
Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. Ремонт основной линии невозможен из-за обстрелов ВСУ
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
