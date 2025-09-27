Вся Запорожская область обесточена после атаки ВСУ
Балицкий: Запорожская область осталась без света из-за обстрелов со стороны ВСУ
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вся Запорожская область осталась без света в результате атаки ВСУ на энергетические объекты, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что произошло кратковременное отключение света из-за атаки боевиков ВСУ на энергетические объекты.
Балицкий призвал жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания. Электроснабжение, по его словам, будет восстановлено в течение двух часов.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская".
Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. Ремонт основной линии невозможен из-за обстрелов ВСУ
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18