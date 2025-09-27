Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:27 27.09.2025 (обновлено: 06:38 27.09.2025)
В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку
В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку
ростовская область
безопасность
юрий слюсарь
тарасовский район
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Массированная воздушная атака отражена ночью в Ростовской области, БПЛА уничтожены и подавлены в нескольких районах, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Массированная воздушная атака врага ночью была отражена по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районе", - написал он.Кроме того, в Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами, огонь оперативно потушили. В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Как уточнил Слюсарь, газоснабжение не нарушено, люди не пострадали.
ростовская область, безопасность, юрий слюсарь , тарасовский район
Ростовская область, Безопасность, Юрий Слюсарь , Тарасовский район, Специальная военная операция на Украине
Военнослужащий в командном пункте
© РИА Новости / Артем Житенев
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Массированная воздушная атака отражена ночью в Ростовской области, БПЛА уничтожены и подавлены в нескольких районах, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Массированная воздушная атака врага ночью была отражена по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районе", - написал он.
Кроме того, в Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами, огонь оперативно потушили. В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Как уточнил Слюсарь, газоснабжение не нарушено, люди не пострадали.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
