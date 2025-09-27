https://ria.ru/20250927/ataka-2044741602.html

В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Массированная воздушная атака отражена ночью в Ростовской области, БПЛА уничтожены и подавлены в нескольких районах, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Массированная воздушная атака врага ночью была отражена по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районе", - написал он.Кроме того, в Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами, огонь оперативно потушили. В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Как уточнил Слюсарь, газоснабжение не нарушено, люди не пострадали.

