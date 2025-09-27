https://ria.ru/20250927/ataka-2044741602.html
В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку
В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку - РИА Новости, 27.09.2025
В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку
Массированная воздушная атака отражена ночью в Ростовской области, БПЛА уничтожены и подавлены в нескольких районах, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T06:27:00+03:00
2025-09-27T06:27:00+03:00
2025-09-27T06:38:00+03:00
ростовская область
безопасность
юрий слюсарь
тарасовский район
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Массированная воздушная атака отражена ночью в Ростовской области, БПЛА уничтожены и подавлены в нескольких районах, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Массированная воздушная атака врага ночью была отражена по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районе", - написал он.Кроме того, в Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами, огонь оперативно потушили. В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на оборудовании газораспределительной станции. Как уточнил Слюсарь, газоснабжение не нарушено, люди не пострадали.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
тарасовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, безопасность, юрий слюсарь , тарасовский район
Ростовская область, Безопасность, Юрий Слюсарь , Тарасовский район, Специальная военная операция на Украине
В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку
В нескольких районах Ростовской области уничтожили несколько БПЛА