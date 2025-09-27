https://ria.ru/20250927/ataka-2044739772.html

БПЛА атаковали город Стародуб в Брянской области

БПЛА атаковали город Стародуб в Брянской области - РИА Новости, 27.09.2025

БПЛА атаковали город Стародуб в Брянской области

ВСУ беспилотниками атаковали город Стародуб в Брянской области, повреждена кровля в многоквартирном доме, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВСУ беспилотниками атаковали город Стародуб в Брянской области, повреждена кровля в многоквартирном доме, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "ВСУ с помощью беспилотников атаковали город Стародуб. В результате террористической атаки в многоквартирном доме повреждена кровля", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, второй беспилотник упал рядом с жилым домом. Для обеспечения безопасности жители дома были временно эвакуированы. Губернатор отметил, что пострадавших нет.

брянская область

