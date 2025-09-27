Рейтинг@Mail.ru
БПЛА атаковали город Стародуб в Брянской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 27.09.2025
БПЛА атаковали город Стародуб в Брянской области
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВСУ беспилотниками атаковали город Стародуб в Брянской области, повреждена кровля в многоквартирном доме, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "ВСУ с помощью беспилотников атаковали город Стародуб. В результате террористической атаки в многоквартирном доме повреждена кровля", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, второй беспилотник упал рядом с жилым домом. Для обеспечения безопасности жители дома были временно эвакуированы. Губернатор отметил, что пострадавших нет.
брянская область
брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВСУ беспилотниками атаковали город Стародуб в Брянской области, повреждена кровля в многоквартирном доме, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"ВСУ с помощью беспилотников атаковали город Стародуб. В результате террористической атаки в многоквартирном доме повреждена кровля", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, второй беспилотник упал рядом с жилым домом. Для обеспечения безопасности жители дома были временно эвакуированы. Губернатор отметил, что пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
