Суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада
2025-09-27T12:25:00+03:00
КАИР, 27 сен - РИА Новости. Суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента страны Башара Асада, передает сирийское госагентство SANA."Был выдан ордер на заочный арест Башара Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дераа в 2011 году", - говорится в сообщении SANA.В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
в мире, сирия, башар асад, дамаск (город), ахмед аш-шараа
