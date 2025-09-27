Рейтинг@Mail.ru
Суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада - РИА Новости, 27.09.2025
12:25 27.09.2025 (обновлено: 13:07 27.09.2025)
Суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада
КАИР, 27 сен - РИА Новости. Суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента страны Башара Асада, передает сирийское госагентство SANA."Был выдан ордер на заочный арест Башара Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дераа в 2011 году", - говорится в сообщении SANA.В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Башар Асад. Архивное фото
КАИР, 27 сен - РИА Новости. Суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента страны Башара Асада, передает сирийское госагентство SANA.
"Был выдан ордер на заочный арест Башара Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дераа в 2011 году", - говорится в сообщении SANA.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Президент Сирии пообещал наказать виновных в преступлениях против сирийцев
24 сентября, 23:38
 
