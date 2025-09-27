https://ria.ru/20250927/armeniya-2044803684.html
Депутаты от правящей партии Армении примут участие в заседании ПА НАТО
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Депутаты от правящей в Армении партии "Гражданский договор" примут в октябре участие в заседании Парламентской Ассамблеи НАТО в Словении, сообщает пресс-служба законодательного органа. "Командировать 9–13 октября в Любляну для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО председателя постоянной комиссии Национального собрания по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна и членов делегации - депутатов Национального собрания Арусяк Джулакян и Ваагна Алексаняна", - говорится в распоряжении вице-спикера парламента Акопа Аршакяна, текст которого размещен на сайте парламента. Все трое членов делегации представляют парламентскую фракцию правящей партии "Гражданский договор". Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.
