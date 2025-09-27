https://ria.ru/20250927/armeniya-2044803684.html

Депутаты от правящей партии Армении примут участие в заседании ПА НАТО

Депутаты от правящей партии Армении примут участие в заседании ПА НАТО - РИА Новости, 27.09.2025

Депутаты от правящей партии Армении примут участие в заседании ПА НАТО

Депутаты от правящей в Армении партии "Гражданский договор" примут в октябре участие в заседании Парламентской Ассамблеи НАТО в Словении, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T17:55:00+03:00

2025-09-27T17:55:00+03:00

2025-09-27T17:55:00+03:00

в мире

словения

нато

армения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1872002101_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_60f96de376c1bc20dc3af498200dd4cc.jpg

ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Депутаты от правящей в Армении партии "Гражданский договор" примут в октябре участие в заседании Парламентской Ассамблеи НАТО в Словении, сообщает пресс-служба законодательного органа. "Командировать 9–13 октября в Любляну для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО председателя постоянной комиссии Национального собрания по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна и членов делегации - депутатов Национального собрания Арусяк Джулакян и Ваагна Алексаняна", - говорится в распоряжении вице-спикера парламента Акопа Аршакяна, текст которого размещен на сайте парламента. Все трое членов делегации представляют парламентскую фракцию правящей партии "Гражданский договор". Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.

https://ria.ru/20250926/oppozitsija-2044576302.html

https://ria.ru/20250922/nato-2043570382.html

словения

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словения, нато, армения