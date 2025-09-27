Рейтинг@Mail.ru
Суд на Урале арестовал бывшего мэра Красноуфимска
16:51 27.09.2025 (обновлено: 16:52 27.09.2025)
Суд на Урале арестовал бывшего мэра Красноуфимска
происшествия
красноуфимск
урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Бывший глава городского округа Красноуфимск Михаил Конев заключен под стражу до ноября, он обвиняется в превышении полномочий, а также подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и незаконной передаче оружия, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. &quot;Красноуфимский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 ноября 2025 года&quot;, - говорится в сообщении.Приговор в законную силу еще не вступил. О задержании бывшего мэра Красноуфимска за превышение должностных полномочий в пятницу сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По данному обвинению Коневу может грозить до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Конев был мэром Красноуфимска с 2021 года. По сообщению департамента информполитики региона, исполняющим обязанности главы городского округа назначен зам Конева по соцполитике Юрий Ладейщиков.
красноуфимск
урал
происшествия, красноуфимск, урал
Происшествия, Красноуфимск, Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Бывший глава городского округа Красноуфимск Михаил Конев заключен под стражу до ноября, он обвиняется в превышении полномочий, а также подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и незаконной передаче оружия, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
"Красноуфимский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу еще не вступил.
О задержании бывшего мэра Красноуфимска за превышение должностных полномочий в пятницу сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По данному обвинению Коневу может грозить до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Конев был мэром Красноуфимска с 2021 года. По сообщению департамента информполитики региона, исполняющим обязанности главы городского округа назначен зам Конева по соцполитике Юрий Ладейщиков.
