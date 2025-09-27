Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту под Амстердамом закрыли взлетно-посадочную полосу из-за дрона
19:52 27.09.2025
В аэропорту под Амстердамом закрыли взлетно-посадочную полосу из-за дрона
в мире
нидерланды
амстердам
ГААГА, 27 сен - РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Схипхол под Амстердамом была закрыта в течение 45 минут из-за дрона, сообщила телерадиовещательная корпорация NOS со ссылкой на Королевскую военную полицию Нидерландов. По данным военной полиции, около 12:10 часов в субботу в службу управления воздушным движением поступило несколько сообщений от пилотов, которые видели дрон на высоте около 150 метров в аэропорту Схипхол. После этого полиция, задействовав вертолет, провела обыск в этом районе, однако так и не обнаружила ни беспилотника, ни того, кто его запустил. На время обыска взлетно-посадочную полосу Полдербан пришлось закрыть на 45 минут. Рейсы были перенаправлены на соседнюю полосу Званенбургбан. Правоохранители пришли к выводу, что это был любительский дрон, который не представляет опасности. Запуск дронов над аэропортом Схипхол и вокруг него запрещен, поскольку представляет риск для воздушного движения. Королевская военная полиция Нидерландов отмечает, что с начала года в аэропортах страны были зафиксированы 22 случая запуска, предположительно, дронов.
нидерланды
амстердам
в мире, нидерланды, амстердам
В мире, Нидерланды, Амстердам
В аэропорту под Амстердамом закрыли взлетно-посадочную полосу из-за дрона

NOS: в аэропорту под Амстердамом на 45 минут закрыли взлетную полосу из-за дрона

© AP Photo / Peter DejongАэропорт в Нидерландах
Аэропорт в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Аэропорт в Нидерландах. Архивное фото
ГААГА, 27 сен - РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Схипхол под Амстердамом была закрыта в течение 45 минут из-за дрона, сообщила телерадиовещательная корпорация NOS со ссылкой на Королевскую военную полицию Нидерландов.
По данным военной полиции, около 12:10 часов в субботу в службу управления воздушным движением поступило несколько сообщений от пилотов, которые видели дрон на высоте около 150 метров в аэропорту Схипхол.
После этого полиция, задействовав вертолет, провела обыск в этом районе, однако так и не обнаружила ни беспилотника, ни того, кто его запустил. На время обыска взлетно-посадочную полосу Полдербан пришлось закрыть на 45 минут. Рейсы были перенаправлены на соседнюю полосу Званенбургбан.
Правоохранители пришли к выводу, что это был любительский дрон, который не представляет опасности.
Запуск дронов над аэропортом Схипхол и вокруг него запрещен, поскольку представляет риск для воздушного движения. Королевская военная полиция Нидерландов отмечает, что с начала года в аэропортах страны были зафиксированы 22 случая запуска, предположительно, дронов.
Международный аэропорт Вильнюса в Литве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
СМИ сообщили о задержке семи авиарейсов в Вильнюсе из-за БПЛА
