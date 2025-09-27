https://ria.ru/20250927/amsterdam-2044817108.html
В аэропорту под Амстердамом закрыли взлетно-посадочную полосу из-за дрона
ГААГА, 27 сен - РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Схипхол под Амстердамом была закрыта в течение 45 минут из-за дрона, сообщила телерадиовещательная корпорация NOS со ссылкой на Королевскую военную полицию Нидерландов. По данным военной полиции, около 12:10 часов в субботу в службу управления воздушным движением поступило несколько сообщений от пилотов, которые видели дрон на высоте около 150 метров в аэропорту Схипхол. После этого полиция, задействовав вертолет, провела обыск в этом районе, однако так и не обнаружила ни беспилотника, ни того, кто его запустил. На время обыска взлетно-посадочную полосу Полдербан пришлось закрыть на 45 минут. Рейсы были перенаправлены на соседнюю полосу Званенбургбан. Правоохранители пришли к выводу, что это был любительский дрон, который не представляет опасности. Запуск дронов над аэропортом Схипхол и вокруг него запрещен, поскольку представляет риск для воздушного движения. Королевская военная полиция Нидерландов отмечает, что с начала года в аэропортах страны были зафиксированы 22 случая запуска, предположительно, дронов.
ГААГА, 27 сен - РИА Новости.
Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Схипхол под Амстердамом была закрыта в течение 45 минут из-за дрона, сообщила телерадиовещательная корпорация NOS
со ссылкой на Королевскую военную полицию Нидерландов.
По данным военной полиции, около 12:10 часов в субботу в службу управления воздушным движением поступило несколько сообщений от пилотов, которые видели дрон на высоте около 150 метров в аэропорту Схипхол.
После этого полиция, задействовав вертолет, провела обыск в этом районе, однако так и не обнаружила ни беспилотника, ни того, кто его запустил. На время обыска взлетно-посадочную полосу Полдербан пришлось закрыть на 45 минут. Рейсы были перенаправлены на соседнюю полосу Званенбургбан.
Правоохранители пришли к выводу, что это был любительский дрон, который не представляет опасности.
Запуск дронов над аэропортом Схипхол и вокруг него запрещен, поскольку представляет риск для воздушного движения. Королевская военная полиция Нидерландов
отмечает, что с начала года в аэропортах страны были зафиксированы 22 случая запуска, предположительно, дронов.