Реставрация Ростокинского акведука завершена в Москве, сообщил Собянин

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Реставрация Ростокинского акведука завершена в Москве, он стал частью прогулочного маршрута нового парка "Яуза", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Завершили реставрацию Ростокинского акведука - объекта культурного наследия федерального значения. В конце XVIII века он считался самым большим каменным мостом в России. Потом сооружение было ключевым элементом первого московского водопровода, созданного по указу Екатерины II для решения проблемы с нехваткой питьевой воды. Проработал водопровод больше 100 лет, пока в начале XX века его не модернизировали: проложили чугунные трубы, по которым вода поступала в Москву вплоть до начала 1960-х", - написал Собянин в мессенджере Max. Он отметил, что главной задачей было возвращение объекту исторического облика и приспособление к современному использованию. Благодаря комплексной реставрации в 2024-2025 годах акведук получил новую жизнь и стал частью прогулочного маршрута нового парка "Яуза". Теперь здесь также можно увидеть, как работала система водоснабжения столицы два века назад. Для этого в галерее воссоздали исторический желоб с имитацией водотока. "Москва - мировой лидер в области сохранения исторического и культурного наследия. С 2011-го отреставрировали уже 2377 памятников архитектуры. С начала года работы велись примерно на 500 объектах, 30 из них уже готовы", - добавил мэр.

