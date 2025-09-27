Рейтинг@Mail.ru
Реставрация Ростокинского акведука завершена в Москве, сообщил Собянин
14:09 27.09.2025 (обновлено: 16:45 29.09.2025)
Реставрация Ростокинского акведука завершена в Москве, сообщил Собянин
Реставрация Ростокинского акведука завершена в Москве, сообщил Собянин - РИА Новости, 29.09.2025
Реставрация Ростокинского акведука завершена в Москве, сообщил Собянин
Реставрация Ростокинского акведука завершена в Москве, он стал частью прогулочного маршрута нового парка "Яуза", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Реставрация Ростокинского акведука завершена в Москве, он стал частью прогулочного маршрута нового парка "Яуза", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Завершили реставрацию Ростокинского акведука - объекта культурного наследия федерального значения. В конце XVIII века он считался самым большим каменным мостом в России. Потом сооружение было ключевым элементом первого московского водопровода, созданного по указу Екатерины II для решения проблемы с нехваткой питьевой воды. Проработал водопровод больше 100 лет, пока в начале XX века его не модернизировали: проложили чугунные трубы, по которым вода поступала в Москву вплоть до начала 1960-х", - написал Собянин в мессенджере Max. Он отметил, что главной задачей было возвращение объекту исторического облика и приспособление к современному использованию. Благодаря комплексной реставрации в 2024-2025 годах акведук получил новую жизнь и стал частью прогулочного маршрута нового парка "Яуза". Теперь здесь также можно увидеть, как работала система водоснабжения столицы два века назад. Для этого в галерее воссоздали исторический желоб с имитацией водотока. "Москва - мировой лидер в области сохранения исторического и культурного наследия. С 2011-го отреставрировали уже 2377 памятников архитектуры. С начала года работы велись примерно на 500 объектах, 30 из них уже готовы", - добавил мэр.
общество, москва, россия, сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин
Реставрация Ростокинского акведука завершена в Москве, сообщил Собянин

Собянин объявил о завершении реставрации Ростокинского акведука

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОтреставрированный Ростокинский акведук в Москве
Отреставрированный Ростокинский акведук в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Отреставрированный Ростокинский акведук в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Реставрация Ростокинского акведука завершена в Москве, он стал частью прогулочного маршрута нового парка "Яуза", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Завершили реставрацию Ростокинского акведука - объекта культурного наследия федерального значения. В конце XVIII века он считался самым большим каменным мостом в России. Потом сооружение было ключевым элементом первого московского водопровода, созданного по указу Екатерины II для решения проблемы с нехваткой питьевой воды. Проработал водопровод больше 100 лет, пока в начале XX века его не модернизировали: проложили чугунные трубы, по которым вода поступала в Москву вплоть до начала 1960-х", - написал Собянин в мессенджере Max.
Он отметил, что главной задачей было возвращение объекту исторического облика и приспособление к современному использованию. Благодаря комплексной реставрации в 2024-2025 годах акведук получил новую жизнь и стал частью прогулочного маршрута нового парка "Яуза". Теперь здесь также можно увидеть, как работала система водоснабжения столицы два века назад. Для этого в галерее воссоздали исторический желоб с имитацией водотока.
"Москва - мировой лидер в области сохранения исторического и культурного наследия. С 2011-го отреставрировали уже 2377 памятников архитектуры. С начала года работы велись примерно на 500 объектах, 30 из них уже готовы", - добавил мэр.
Заголовок открываемого материала