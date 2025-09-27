Рейтинг@Mail.ru
Радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме - РИА Новости, 27.09.2025
14:52 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/aes-2044784443.html
Радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме
2025-09-27T14:52:00+03:00
2025-09-27T14:52:00+03:00
запорожская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811746257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ff9a98812b357e70b55bde68b05e71d.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Все системы, обеспечивающие жизнедеятельность Запорожской АЭС после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов, работают штатно, радиационная обстановка в норме, сообщает пресс-служба станции. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "На сегодняшний день все системы, обеспечивающие жизнедеятельность атомной станции, работают в штатном режиме и запитаны от резервных источников энергии. Радиационная обстановка на промплощадке Запорожской АЭС и прилегающей территории остается в пределах нормы. Изменений не зафиксировано", - сообщается в Telegram-канале станции.
Радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме

Все обеспечивающие жизнедеятельность Запорожской АЭС системы работают штатно

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Все системы, обеспечивающие жизнедеятельность Запорожской АЭС после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов, работают штатно, радиационная обстановка в норме, сообщает пресс-служба станции.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"На сегодняшний день все системы, обеспечивающие жизнедеятельность атомной станции, работают в штатном режиме и запитаны от резервных источников энергии. Радиационная обстановка на промплощадке Запорожской АЭС и прилегающей территории остается в пределах нормы. Изменений не зафиксировано", - сообщается в Telegram-канале станции.
