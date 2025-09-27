https://ria.ru/20250927/aes-2044784443.html

Радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме

Радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме - РИА Новости, 27.09.2025

Радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме

Все системы, обеспечивающие жизнедеятельность Запорожской АЭС после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов, работают штатно, радиационная... РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Все системы, обеспечивающие жизнедеятельность Запорожской АЭС после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов, работают штатно, радиационная обстановка в норме, сообщает пресс-служба станции. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "На сегодняшний день все системы, обеспечивающие жизнедеятельность атомной станции, работают в штатном режиме и запитаны от резервных источников энергии. Радиационная обстановка на промплощадке Запорожской АЭС и прилегающей территории остается в пределах нормы. Изменений не зафиксировано", - сообщается в Telegram-канале станции.

